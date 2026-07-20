BM – lunes 20 de julio

FINALIZA LA TECNICATURA EN GESTIÓN DE PYMES DICTADA EN NUESTRA CIUDAD POR LA UNIVERSIDAD QUILMES El intendente Fabián Blanstein, junto a la secretaria de Educación y Cultura, Silveria Giménez, y el concejal Rogelio Díaz, acompañaron a los alumnos en la última clase de la Tecnicatura Universitaria en Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas, dictada en nuestra ciudad por la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). Esta tecnicatura se convirtió en la primera oferta académica de nivel superior concretada en Las Flores mediante el convenio con el Programa Puentes de la provincia de Buenos Aires. Desde la gestión municipal se subrayó que potenciar el desarrollo local pasa, inevitablemente, por fortalecer el ecosistema de PyMEs, comercios y emprendedores, quienes se constituyen como un motor clave en la generación de empleo genuino en el territorio.

Con la culminación de esta carrera universitaria, se reafirma el compromiso político y pedagógico con el arraigo, brindando oportunidades concretas de estudio y aprendizaje para los florenses. Felicitamos a los egresados.

NUEVA DIRECCIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD La Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Las Flores informa a la comunidad que, desde este lunes 20, la atención será en su nueva sede, ubicada en Harosteguy 425. El horario es de 8 a 14 horas. Asimismo, se informa que la entrega de insumos y medicamentos se efectuará en el horario de 8 a 12 horas.

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO FINAL DE LA DIPLOMATURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAS ARTES En una destacada jornada para el desarrollo cultural de Las Flores, los estudiantes de la «Diplomatura en Puesta en Escena de las danzas folklóricas y Populares Argentinas» presentaron formalmente su Trabajo Final Integrador. La obra, titulada «Flor de río, lavandera de Río Chico», marcó el cierre de un ciclo académico de excelencia dictado en el distrito en articulación con la Universidad Nacional de las Artes (UNA).

Con el objetivo de garantizar la gratuidad y el acceso a propuestas universitarias de calidad en el territorio, los alumnos adquirieron competencias técnicas y herramientas prácticas orientadas a la gestión y creación escénica.

Desde la Secretaría de Educación y Cultura se celebró este logro colectivo, destacando que la producción de «Flor de río, lavandera de Río Chico» no solo refleja el talento y el esfuerzo de los estudiantes, sino también la consolidación de un Estado municipal presente que jerarquiza la formación artística y la preservación de nuestras raíces tradicionales.

JUEGOS BONAERENSES: SE COMPLETÓ LA INSTANCIA LOCAL DE HANDBALL La Secretaría de Deportes informa que se sigue llevando a cabo la Fase Local de los Juegos Bonaerenses 2026. Días pasados en el gimnasio del Centro de Educación Física N° 6, se dio continuidad a la eliminatoria de Handball, accediendo al Regional los siguientes equipos:

– Catalina Pérez, Alfonsina Pérez, Nahiara Sallette, Lola Tolosa, Jazmín Araujo, Zoe Arribillaga Vigo, Valentina Perazzo Iriarte, Luisana Propato, Corina Palacios y Malena Yarza (Sub 14 Escolar Abierta Escuela Media N° 2).

– Fermín Martínez, Benicio Toledo Poggi, Juan Cruz Carbajal, Santiago Cabral Guzmán, Tahiel Maciel Crucce, Francisco Álvarez Franco, Beltrán Tolosa, Juan Francisco Dupouey, Yamil D’Agostino Gelené, Benicio Onraita, Marco Abraham y Nicolás Stuer (Sub 14 Escolar Abierta Escuela Media N° 2).

– Manuela Nachón, Renata Russo, Serena Jacquet, Clarisa Seco, Lucía Gragoloff, Delfina Oviedo, Clara Coronel y Estefanía Delory (Sub 16 Escolar Abierta Dante Alighieri).

PADEL: AYRTON RECHUZE GANÓ LA SEPTIMA FECHA DEL SELECTIVO NACIONAL DE MENORES La Secretaría de Deportes felicita a Ayrton Rechuze por adjudicarse la séptima etapa del Selectivo Nacional de Menores, reservada para la categoría Sub 12, que se desarrolló en Pilar con la organización de la Asociación de Pádel Argentino (APA). La pareja, conformada por el florense y por Ángel Solano Alcaraz, de Pergamino, hizo un excelente torneo, quedándose con el título de manera invicta sin perder ningún set y consiguiendo los siguientes resultados: en la fase de grupo le ganaron 6/0 y 6/0 Juan Cruz Quintas (José. C. Paz) y Faustino Quintas (José C. Paz) y derrotaron 6/1 y 6/1 Lucio Quintana (Ezeiza) y Nahuel Gorosito (Ezeiza). En semifinal, vencieron 6/0 y 6/0 a Donato Maschietto (Capital Federal) y Benjamín De Vega Sánchez (San Fernando); y en la final se impusieron 6/2 y 6/2 sobre los tailandeses D. Gorbanev y N. Gorbanev que residen en Tigre.

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