En 25 de Mayo Ferro buscará llegar a la final del Pre-Federal 2026

El equipo campeón de la Liga de Futbol de Las Flores se la jugará el miércoles por la noche en condición de visitante ante Argentinos. Como en la primera semifinal aquí en nuestra ciudad ganó 1 a 0, con el empate le alcanza para lograr su ansiada clasificación. La terna arbitral será de la ciudad de Olavarría.

(Por Flavio Iacomini)

Reducto difícil en tierra venticinqueña será la casa del “Decano”. Allí, la primera división de Ferrocarril Roca, intentará lograr su pasaporte a la final del torneo de la Federación Bonaerense Pampeana Sub Región Sur, clasificatorio para el Federal del Interior 2026-2027, torneo que a partir de octubre organizará y diseñará el Consejo Federal del Futbol Argentino.

Los dirigidos por Juan Cruz Candina deberán apelara a la experiencia y jerarquía de varios de sus futbolistas acostumbrados a tener rodaje en este tipo de torneos como así también a la dinámica y talento de sus incorporaciones de este último tiempo, que han contribuido también al hecho que Ferro siga siendo un equipo importante en la región.

El pasado miércoles 8 de julio, en su estadio “27 de abril”, con gol del delantero Mauro López, los ferroviarios le ganaron 1 a 0 a Argentinos en un partido donde hubo 5 expulsiones. Tres visitantes y dos jugadores albicelestes vieron la roja.

Para este partido del miércoles 22 de julio, Ferrocarril Roca espera por la recuperación de Emmanuel Tus, que salió lesionado con una fuerte contractura muscular y por el regreso del delantero montense Enzo Castro, que no pudo jugar en el primer cruce por una fuerte dolenca.

Es importante destacar que una experimentada terna arbitral de la ciudad de Olavarría será la encargada de dirigir este importante partido del Pre Federal 2026.

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