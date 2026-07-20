Policiales: secuestran motos luego de la final del Mundial

En el marco de O.S.E. C.O.P. N° 00-033/26, denominado “Operativo prevención en marco de los festejos de la Final Mundial 2026”, llevados adelante por la Estacion Policía de Seguridad Comunal de Las Flores, destinados a reforzar la seguridad vial y prevenir ilícitos, durante la jornada del día 19 de julio del corriente año se realizaron diversos controles vehiculares en distintos puntos de la ciudad en forma conjunta con la Dirección de Tránsito Municipal. Como resultado de dichos operativos, se procedió al labrado de infracciones por distintas faltas contempladas en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, constatándose conductores que circulaban sin casco reglamentario, sin seguro obligatorio, sin licencia habilitante, con escape libre y vehículos que carecían de elementos de seguridad exigidos

para circular. Las actuaciones fueron realizadas en las intersecciones de Avenida Presidente Perón y Avenida Sarmiento, como así también en Avenida San Martín y General Paz, procediéndose a la identificación de los conductores y al secuestro de las motocicletas correspondientes, con intervención del Juzgado de Faltas de Las Flores, a cargo del Dr. Marcelo Genusso. Asimismo, personal policial procedió a la aprehensión de un ciudadano de 19 años de edad, quien al ser interceptado intentó darse a la fuga, desobedeciendo las órdenes impartidas por el personal actuante. Por tal motivo se iniciaron actuaciones judiciales caratuladas “Desobediencia – Artículo 239 del Código Penal”, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Las Flores, Departamento Judicial Azul.-

Asimismo en horas de la madrugada, se realizó un operativo de Control Vehicular en Avenida San Martin e Intersección con calle Hipólito Yrigoyen en conjunto personal de Estación de Policía de Seguridad Comunal Las Flores, Seguridad Vial Nacional y Dirección de Tránsito municipal, realizando cuatro infracciones por alcoholemia procediéndose a la retención de las respectivas licencias de conducir.

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