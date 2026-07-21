Policiales: recuperan ciclomotor sustraído. Estaba desarmado

En el día de ayer, en el marco de actuaciones caratuladas “HURTO AGRAVADO (vehículo dejado en vía pública)” con intervención de la Ayudantía Fiscal de Las Flores, Departamento Judicial Azul del cual resultó damnificada una vecina del medio, personal de la Estación Comunal Las Flores, tras realizar tareas investigativas, logró recuperar en domicilio de este medio el rodado sustraído (motocicleta marca CORVEN de color azul con sus ruedas y cachas correspondientes) el cual se hallaba desarmado. El vehículo fue reconocido por su propietaria.

About The Author