BM – miércoles 22 de julio

CONTINÚAN LAS ACTIVIDADES EN VACACIONES DE INVIERNO La Dirección de Cultura informa que este miércoles 22 de julio a las 15hs. en la Biblioteca Pública Municipal «Dr. Pablo Minellono» (Avda. Gral. Paz y Alem -subsuelo-) se proyectará la película «Hoppers Operación Castor». La entrada es libre y gratuita.

CURSO GRATUITO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS – MODALIDAD VIRTUAL La Dirección de Bromatología informa a la población en general que se encuentra abierta la inscripción al Curso Gratuito de Manipulación de Alimentos – modalidad virtual, que se realizará los días 19, 24 y 26 de agosto de 14 a 15.30 horas.

El curso consiste en 3 clases con asistencia obligatoria. Los requisitos necesarios para poder realizar el curso es contar con la aplicación ZOOM descargada en el celular o computadora y acceso a Internet. En caso de no contar con los medios puede realizarlo de manera presencial en la Secretaría de Educación ubicada en Alem y Gral Paz, 1° piso.

Según lo establece el Art. 21 del Código Alimentario Argentino, el mencionado curso es obligatorio para toda persona que realice actividades por la cual esté o pudiera estar en contacto con alimentos, en establecimientos donde se elaboren, fraccionen, almacenen, transporten y/o comercialicen alimentos o sus materias primas. El objetivo del mismo es dar a conocer los conceptos y principios generales de higiene a lo largo de la cadena alimentaria. Los interesados pueden inscribirse a través de la página web del área: https://lasflores.gob.ar/tramites/manipulaciondealimentos/; por correo electrónico a bromatologia@lasflores.gob.ar indicando los siguientes datos: Nombre completo, DNI, Nº de tel., localidad y correo electrónico o por vía telefónica a la Dirección de Bromatología al 442236 de lunes a viernes de 6 a 14 horas.

NATACIÓN: PARTICIPACIÓN DE JOSÉ ALBARELLO EN EL TORNEO ARGENTINO MASTER “RODOLFO SACO” La Secretaria de Deportes hace mención a la presentación de José Albarello en el Torneo Argentino de Natación Máster “Rodolfo Saco”, que se desarrolló días pasados en el Parque Roca de Buenos Aires con la organización de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos. El florense dejó una buena imagen en este prestigioso evento, logrando las siguientes posiciones: 4° en 200 m. combinados (50 m. de mariposa, + 50 m. de espalda, +50 m. de pecho + 50 m. de crol), 5° en 100 m. combinado, 6° en 50 m. pecho, 7° en 50 m. libre, 7° en 200 m. libre y 9° en 800 m. libre.

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