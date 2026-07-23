23 de julio de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Policiales: Patrulla Rural recuperó pertenencias de un vecino del Pago de Oro

4 horas atrás Fm Alpha

En horas de la tarde de ayer personal policial y G.T.O. (Grupo Técnico Operativo) de este C.P.R. (Comando Patrulla Rural) hizo efectiva una orden de allanamiento, registro y secuestro en el marco de una causa caratulada ROBO ocurrido el pasado 11 de julio en una finca sita en cuartel 1 paraje Pago de Oro. La misma fue otorgada por Juez de Garantias 2, Dr. Federico Barberena y a solicitud de Ayudantía Fiscal Local llevándose adelante en un inmueble del medio arrojando resultado positivo procediendo al secuestro de elementos denunciados los cuales fueron exhibidos y reconocidos por damnificado y procediendo al recogimiento de demás pertenencias las cuales fueron exhibidas y reconocidas por dos víctimas de hechos similares en el mismo paraje.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

Acompañamiento en el Duelo: un espacio de apoyo desde la Cooperativa

37 minutos atrás Fm Alpha

Federico Izeta: “Son perros asesinos, es la tercera vez que me matan animales…”

46 minutos atrás Fm Alpha

Campaña de recolección de firmas para la restitución del tren de pasajeros (abrir link)

2 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

Acompañamiento en el Duelo: un espacio de apoyo desde la Cooperativa

37 minutos atrás Fm Alpha

Federico Izeta: “Son perros asesinos, es la tercera vez que me matan animales…”

46 minutos atrás Fm Alpha

Campaña de recolección de firmas para la restitución del tren de pasajeros (abrir link)

2 horas atrás Fm Alpha

BM – jueves 23 de julio

2 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.