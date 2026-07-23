Policiales: Patrulla Rural recuperó pertenencias de un vecino del Pago de Oro

En horas de la tarde de ayer personal policial y G.T.O. (Grupo Técnico Operativo) de este C.P.R. (Comando Patrulla Rural) hizo efectiva una orden de allanamiento, registro y secuestro en el marco de una causa caratulada ROBO ocurrido el pasado 11 de julio en una finca sita en cuartel 1 paraje Pago de Oro. La misma fue otorgada por Juez de Garantias 2, Dr. Federico Barberena y a solicitud de Ayudantía Fiscal Local llevándose adelante en un inmueble del medio arrojando resultado positivo procediendo al secuestro de elementos denunciados los cuales fueron exhibidos y reconocidos por damnificado y procediendo al recogimiento de demás pertenencias las cuales fueron exhibidas y reconocidas por dos víctimas de hechos similares en el mismo paraje.

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