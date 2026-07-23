Ferro no pudo llegar a la final del Pre-Federal

Perdió 3 a 0 de visitante ante Argentinos en una cancha barrosa donde nunca pudo hacer buen pie. La diferencia en el juego fue mínima pero no así en el resultado donde el «decano» venticinqueño mostró la superioridad que lo llevó ahora a poder pelear por el título.

(Por Flavio Iacomini)

(Foto gentileza Raúl Gerardo Medina) – 25 de Mayo-

Por la semifinal de vuelta del Torneo de la Federación Bonaerense Pampeana Sub Región Sur, Argentinos de 25 de Mayo mostró su chapa de equipo de torneo federal de ascenso y terminó con la ilusión de Ferrocarril Roca, conjunto florense que buscó hasta el final pero no pudo alcanzar el resultado que lo favorecía para poder alcanzar la final del campeonato Pre Federal.

A los 15 minutos del primer tiempo, el delantero Axel Caravallo definió dentro del área para poner el 1 a 0. Un resultado que igualaba las cosas tempranamente debido a que Ferro había llegado a 25 de Mayo con la ventaja de su triunfo logrado en Las Flores por la mínima diferencia.

En un partido de tramite parejo, en una cancha que lució con mucho barro y espacios de algunos charcos debido a la fuerte lluvia que durante tres días cayó en suelo venticinqueño, el local se benefició con esto por sus características de equipo combativo que también exhibió ser amparado en la gran figura de su arquero Flavio Biglia.

El equipo de nuestra ciudad lo intentó con las pasadas de Martin Araujo y las escaladas de Iván Lozano como así también cuando apeló a la habilidad de Mauro Ramos y al talento de Sergio Cenzano, jugadores que trataron de abastecer en ofensiva al nueve Enzo Castro. El centrodelantero montense fue bien controlado por el fondo de Argentinos con la buena tarea de su línea defensiva en general, tanto con sus centrales como con sus extremos que jugaron gran partido.

La más clara de Ferro se dio cuando el encuentro ya estaba 2 a 0. Tras el gol conseguido por Augusto Chidichimo que definió de zurda abajo contra el poste izquierdo de Pablo Abrego, fue Sergio Cenzano quien de frente al arco remató y la volada espectacular del arquero Biglia impidió el descuento ferroviario, un hecho que lo hubiese llevado a los albicelestes a los penales si es que el partido terminaba 2 a 1.

El tercero para Argentinos llegó ya en tiempo de descuento cuando en la contra, el recién ingresado delantero Román Ledesma convirtió el gol de la victoria definitiva del aurinegro de 25 de Mayo, equipo que finalmente logró el ansiado pasaporte a la final del torneo.

Para Ferro, la desazón lógica por la caída ante un rival a quien había podido vencer en Las Flores, mientras que para los locales la alegría y la gran posibilidad de haber accedido a la final, lugar donde se encontrará con Ministerio de Estación Quequén, equipo de la Liga Necochense de Fútbol.

Ferrocarril Roca: Pablo Abrego, Facundo Díaz, Martín Araujo, Iván Lozano, Iván Garcete, Luis Peón, Gianfranco Manrique, Emmanuel Tus, Enzo Castro, Mauro Ramos, Sergio Cenzano. Relevos: Ignacio Aguirre, Estanislao Iglesias, Marcelo Jaime, Luis María Suarez, Lucas Valdéz, Bautista Mazza, Mauro López. D.T: Juan Cruz Candina. Ayudante de campo: Martín Dorronsoro. P.F: Luciano Ponce-Rosendo Oxagaray.

Argentinos de 25 de Mayo: Flavio Biglia, Ferro, Roldán, Baéz, Liendo, Ferreiros, Barbalarga, Amaya, Caravallo, Chidichimo, Jaime. Relevos: Gonzalez, Lopardo, Alan Gómez, Paladino, Alexis Gómez, Ledesma.

Arbitro: Lautaro Bessia. Líneas: Emiliano Peralta y Gonzalo Moreno ( Olavarría).

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