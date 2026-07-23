Culmina este viernes la Colecta de Sangre en la terminal

El Centro Universitario Florense (CUF) y el Servicio de Hemoterapia de nuestro Hospital llevó adelante hoy jueves la primera de las dos jornadas de donación voluntaria de sangre con el objetivo de concientizar a la población de la importancia de este acto solidario. La colecta finalizará este viernes 24 de julio de 8 a 14hs. en el Pasaje «Padre Luis Kees» donde se encuentra un trailer del Instituto de Hemoterapia de la ciudad de La Plata, adaptado para tal fin. Asimismo, integrantes del CUF estarán presentes en el lugar ofreciendo un desayuno a todas las personas que se acerquen a donar. «Pueden acercarse personas mayores de 18 años, tener un peso superior a los 50 kilos y sentirse en buen estado de salud», explicó Facundo Cillero, de Hemoterapia.

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