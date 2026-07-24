A 15 años de la tragedia de la Ruta Nacional 3

Memoria, compromiso y un reclamo que sigue vigente. Este 24 de julio se cumplen 15 años de una de las tragedias viales más dolorosas de la historia de la Ruta Nacional 3.

Aquella mañana de 2011, a la altura del paraje Gorchs kilometro 156, un choque en cadena provocado en un contexto de escasa visibilidad por la intensa neblina dejó un saldo devastador: 11 personas fallecidas —entre ellas los pasajeros de una combi de Laprida y una bebé de apenas 45 días— y más de 20 heridos. Quince años después, seguimos viendo una Ruta 3 deteriorada y miles de personas que la transitan diariamente expuestas al riesgo. A ello se suma la falta de políticas sostenidas de educación y concientización vial. La seguridad vial también implica contar con rutas seguras, mantenidas y adecuadas para quienes las utilizan. Desde Estrellas Amarillas Azul abrazamos con profundo respeto a la familia Balcedo, a los familiares y amigos de las víctimas de la combi de Laprida y a los padres de Ailén, la víctima más pequeña de aquella tragedia. Su dolor permanece en nuestra memoria y fortalece nuestro compromiso de seguir reclamando por el derecho a transitar de manera segura. Hoy, como hace 15 años, renovamos nuestro pedido para que la vida esté por encima de cualquier interés político. Porque, como dice la frase: “El estadista piensa en las próximas generaciones; el político, en las próximas elecciones.”

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