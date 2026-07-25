Vecinos Autoconvocados Las Flores: nueva movilización este domingo

El Grupo de Vecinos Autoconvocados Las Flores por la Ruta 3 invitan a la comunidad a participar de una nueva convocatoria sobre ruta 3 y provincial 91 (puente en construcción) que tendrá lugar este domingo 26 de julio desde las 14hs.. Luego del encuentro en el sector mencionado los presentes se dirigirán a la intersección de la mencionada ruta nacional y rotonda (zona del Cristo) donde desde las 13hs. y hasta las 18hs. habrá emprendedores y música.

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