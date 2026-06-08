El Taladro llegó a la final del Apertura 2026

Con gol de Juan María López le ganó en el tiempo reglamentario por 1 a 0 a Juventud Deportiva en el estadio «27 de Abril». Luego también fue superior en los penales donde finalmente consiguió su clasificación para disputar el título del torneo oficial de la Liga de Futbol de Las Flores.

(Por Flavio Iacomini)

El “verde” tuvo capacidad y entrega absoluta para dar vuelta su historia futbolística en el Apertura tras el revés inicial del pasado domingo 31 de Mayo donde en el CEF N° 6 había caído por 1 a 0 ante Deportiva.

Esta vez, en cancha ferroviaria de Avellaneda y Vidal, El Taladro logró su pase a la final del torneo al ganarle a un difícil rival como los Albiverdes, equipo que ayer por la tarde le plantó batalla hasta el final del partido.

En los primeros minutos de juego, el nueve Juan María López definió muy bien en el arco de calle Avellaneda para poner el 1 a 0, un resultado que primó hasta el final del encuentro que fue dirigido por el arbitro florense Horacio “Grillo” Maciel.

Manejo mejor la pelota durante varios momentos del primer tiempo el conjunto que dirige Gonzalo Aparicio, que le dio aceleración al circuito del medio juego y que con las corridas del joven delantero extremo Santiago Orlando supo inquietar por las bandas.

A esto se le añadió un despliegue interesante en su línea de volantes con Francisco Negrete y Santino Rodríguez, quienes varias veces intercambiaron pasos en ataque junto a Patricio Peñalva y Wenceslao Rivas.

Deportiva mostró lo suyo, con buenos jugadores en todas sus líneas, pero esta vez sintió el Albiverde la no presencia por lesión desde el arranque de Nicolás Diercick (ingresó en el segundo tiempo y se volvió a lesionar), un jugador que a menudo le da vértigo y dinámica a su equipo por la banda derecha.

A pesar de los intentos de Damián Petreigne y Luis Urruchua, la defensa del equipo que dirige Gonzalo Aparicio exhibió rapidez y respondió de acuerdo a lo planificado por el D.T con las entregas tanto de sus laterales Valentín Depollier y Alexis Espindola como de sus centrales Gino Manganiello y Alan Patrault.

En el segundo tiempo Deportiva salió más incisivo y buscó con más actitud el arco del seguro de Juan Gaimaro. El arquero del verde debió resolver con actitud y experiencia en pelotas complicadas.

Tuvo una mas que clara para definir el nueve de Deportiva Federico Pereyra, pero en el remate final ante el achique de Gaimaro, el delantero del Depor definió de zurda y la tiro afuera.

Llegaron los penales y entre goles y remates fallidos, El Taladro terminó de ganar su serie y clasificación rumbo a la final del campeonato oficial Apertura 2026, un hecho que festejó con mucha alegría con su gente.

En dos partidos, ante su clásico rival Ferrocarril Roca, definirá el título de la primera etapa de la temporada 2026.

El Taladro: Juan Gaimaro, Gino Manganiello, Alexis Espíndola, Valentín Depollier, Alan Patrault, Santiago Orlando, Santino Rodríguez, Juan María López, Patricio Peñalva, Wenceslao Rivas. Relevos: Valentino Cardoso, Segundo Cardozo, Vicente Carricart, Gabriel Cenzano, Rocco Lemma, Santiago Loustau, Agustín Ailán. D.T: Gonzalo Aparicio. Ayudantes de campo: Fernando Di Pasquo y Juan Cases.

Juventud Deportiva: Valentín Odera Boetto, Braian Delgado, Ariel Urruchúa, Bruno Carballo, Facundo Valdéz, Jeremías Cárdenas, Luis Urruchúa, Mateo Caputo, Federico Pereyra, Damián Petreigne, Nicolás Bertini. Relevos: Maximiliano Cardarelli, Marcos Corvalán, Braian Fosco, Nicolás Dierick, Cristian Gómez, Agustín Montenegro, Román Panattieri. D.T: Luciano Borda-Diego Rodríguez.

Arbitro: Horacio Maciel. Líneas. José Guzmán y Ariel Zapettini.

About The Author