8 de junio de 2026

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La Buena Noticia: investigadores alemanes desarrollan nueva técnica de soldadura que podría aumentar la vida útil de los aerogeneradores marinos hasta un 140%

28 segundos atrás Fm Alpha

La energía eólica marina se ha convertido en una de las grandes apuestas para acelerar la transición energética. Sin embargo, construir estructuras capaces de soportar durante décadas el castigo constante del mar sigue siendo uno de los principales desafíos tecnológicos del sector.

Un equipo de investigadores coordinado por el Instituto Federal de Investigación y Ensayo de Materiales de Alemania (BAM) ha dado un paso importante en esa dirección gracias al desarrollo de unos materiales de aporte para soldadura de baja temperatura de transformación, conocidos como LTT (Low Transformation Temperature). Estos materiales permiten fabricar uniones soldadas mucho más resistentes al desgaste producido por millones de ciclos de carga y descarga.

El avance podría facilitar la construcción de aerogeneradores marinos más grandes, más ligeros y con menores costes de mantenimiento durante toda su vida operativa.

El problema oculto en las torres eólicas

Cuando se observa un aerogenerador offshore desde la distancia, resulta fácil fijarse en las palas o en la enorme altura de la torre. Lo que pasa desapercibido son los cientos de metros de soldaduras que mantienen unidas todas las piezas estructurales.

Estas uniones soportan continuamente las vibraciones generadas por el viento, las corrientes marinas, las olas y, en muchos casos, las maniobras de mantenimiento. Con el tiempo, esas tensiones repetidas pueden provocar el fenómeno conocido como fatiga del material, una de las principales causas de deterioro en estructuras metálicas de gran tamaño.

El problema se agrava porque el propio proceso de soldadura genera tensiones residuales de tracción. Dicho de forma sencilla: el metal queda sometido a esfuerzos internos incluso antes de comenzar a trabajar en condiciones reales. Esas tensiones favorecen la aparición de grietas microscópicas que, con los años, pueden crecer y comprometer la integridad de la estructura.

Cómo funcionan las soldaduras LTT

La clave de esta innovación está en la forma en que el metal se comporta durante el enfriamiento.

Los nuevos materiales LTT modifican la microestructura de la soldadura a medida que pierde temperatura. Gracias a este comportamiento controlado, las tensiones internas perjudiciales disminuyen de forma notable.

En determinados casos ocurre algo todavía más interesante: aparecen tensiones residuales de compresión, que actúan como una especie de barrera natural frente a la propagación de grietas.

Es un efecto especialmente valioso en instalaciones sometidas a cargas cíclicas continuas, como parques eólicos marinos, puentes, grúas portuarias o plataformas industriales.

Resultados que podrían cambiar el diseño de futuras turbinas

Los investigadores analizaron componentes fabricados con aceros de alta resistencia, materiales cada vez más utilizados para reducir peso sin sacrificar capacidad estructural.

 

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