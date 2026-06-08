Honrando la libertad de la mano del periodismo – En Argentina hoy se celebra su dia

El Día del Periodista no es un día cualquiera. Es el aniversario de un acto de libertad que cambió la historia argentina

Cada 7 de junio en la Argentina se celebra el Día del Periodista en homenaje a la fundación de «La Gazeta de Buenos Ayres», el primer periódico patrio creado por Mariano Moreno el 7 de junio de 1810, como un nuevo órgano de difusión de las ideas revolucionarias.

La historia detrás del Día del Periodista:

Se trató de un medio que cumplió un papel crucial en la lucha por la independencia, y cuyo primer ejemplar se imprimió un 7 de junio de 1810 con la participación de figuras como Manuel Alberti, Manuel Belgrano y Juan José Castelli, mientras que la mayoría de los artículos y textos fueron obra de Moreno, que tenía una pluma afilada y una claridad conceptual que hoy sigue asombrando.

En el primer número de la publicación, Moreno afirmaba: «El pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes, y el honor de éstos se interesa en que todos conozcan la execración con que miran aquellas reservas y misterios inventados por el poder para cubrir sus delitos. El pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien, debe aspirar a que nunca puedan obrar mal. Para logro de tan justos deseos ha resuelto la Junta que salga a la luz un nuevo periódico semanal con el título de Gazeta de Buenos Ayres».

Este periódico se imprimió en Buenos Aires hasta septiembre de 1821, cuando Bernardino Rivadavia, ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, decidió sustituirla por el Registro Oficial, cerrando así un capítulo fundamental de la historia de la prensa argentina pero dejando un legado que inspiraría a futuras generaciones de periodistas.

Fue en 1938, durante el Primer Congreso Nacional de Periodistas celebrado en la provincia de Córdoba, cuando se estableció el 7 de junio como la fecha especial para conmemorar el Día del Periodista, en un acto de reivindicación de aquellos que con su pluma (y después con su micrófono, su cámara y su teclado) contribuyen a la construcción de una sociedad más informada, crítica y libre.

En ese mismo congreso, se redactaron los primeros escritos del Estatuto Profesional (Ley 12.908), que sería sancionado en 1944 por el Congreso Nacional, una norma que buscó regular el ejercicio de la profesión y garantizar ciertos derechos y obligaciones para quienes se dedican a informar, aunque con el tiempo fue modificada y adaptada a los cambios tecnológicos.

El periodismo en Argentina ha evolucionado significativamente desde aquellos días de «La Gazeta de Buenos Ayres», pero su esencia sigue siendo la misma que Moreno describió en 1810: informar para que el pueblo pueda juzgar, para que los representantes no abusen de su poder y para que la democracia sea algo más que una palabra vacía.

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