6 de junio de 2026

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Cáritas Argentina realiza su colecta anual este fin de semana

3 minutos atrás Fm Alpha

(imagen archivo) La organización católica Cáritas Argentina realiza su tradicional Colecta Anual este sábado 6 y el domingo 7 de junio en parroquias y comunidades de todo el país bajo el lema «70 años alentando la esperanza». En Las Flores voluntarios recorrieron durante la semana las calles de la ciudad al tiempo que el Padre Eduardo Ripa manifestó este sábado a la 91.5 que «mañana domingo recibiremos las donaciones en las diferentes misas». En otro orden, Mons. Gustavo Carrara, presidente de Cáritas Argentina, señaló que «con el lema de este año hacemos memoria agradecida de tantos que cuidaron a lo largo de los 70 años la fragilidad de nuestro pueblo».

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