BM – sábado 6 de junio

YA ESTÁ EN MARCHA EL 5ª EDICIÓN DEL CONCURSO STOP ITS La Secretaría de Salud Pública informa que se está poniendo en marcha la 5ª Edición del Concurso STOP ITS 2026, Paremos las Infecciones de Transmisión Sexual. El proyecto cuenta con el respaldo de Jefatura Distrital de Educación e Inspección de Enseñanza de Nivel Secundario, Técnica y Agraria, Jefatura Regional de DIEGEP, el Centro de Educación Física Nº 6 y Escuelas de Educación Media Secundaria, como así también de la Secretaría de Educación, y el Área de Juventudes de la Municipalidad. A través del mencionado concurso, que se logra realizar de manera inédita por quinto año consecutivo, se desarrollarán innumerables acciones comunitarias de prevención y promoción de la salud, diseñadas y ejecutadas por los participantes que son alumnos de 4° año de las Escuelas de Nivel Secundario del Partido de Las Flores. En las cuatro ediciones anteriores y sin ninguna duda, todas estas acciones han contribuido a generar conciencia social acerca del flagelo de las infecciones de transmisión sexual, como así también de la prevención de embarazos no planificados, y situaciones de abuso y violencia sexual.

JUEGOS BONAERENSES: COMIENZA LA INSTANCIA LOCAL La Secretaría de Deportes informa que se pondrá en marcha la fase local de los Juegos Bonaerenses 2026. El lunes 8 de junio, a las 9 horas en el gimnasio del Centro de Educación Física N° 6, tendrá lugar la eliminatoria de Básquet 3×3 y Cestoball 3×3 (todas las categorías; femenino y masculino). En tanto, el cronograma de la primera semana continuará de la siguiente manera:

martes 9, en la laguna del Parque Plaza Montero a partir de las 9 horas, se llevará a cabo el certamen de Pesca (Sub 18, ambos sexos); el miércoles 10 en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”, desde las 9 horas: Ajedrez (todas la categorías; masculino y femenino) y en el Parque Plaza Montero, a las 10 horas: Bonaerenses en Carrera (Sub 18; masculino y femenino). El jueves 11, a las 9 horas en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”: Fútbol Tenis (Sub 15 y Sub 18 femenino y Sub 15 masculino) y el viernes 12, en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner” a las 9 horas: Fútbol Tenis (Sub 18 masculino).

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