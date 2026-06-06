Dr. Nicolás Curutchet: “Cada vez nos va a costar más no poder contar con un juez en Las Flores…”

Luego de la renovación de las autoridades de la institución que los agrupa, conversamos con el flamante Pte. de la Asociación de Abogados de Las Flores, Dr. Nicolás Curutchet. El nuevo dirigente se destacó en varios temas, resaltando la falta de nombramiento de un juez de Paz.

“Un gusto estar acá en esta radio que la siento también como propia porque tuve mi paso en Alpha, casualmente cuando hacia la carrera, egresé en 2007 de la Facultad de Lomas de Zamora, con su extensión acá en Las Flores…” También Curutchet, agregó: “El ejercicio del derecho está condicionado también a lo mismo que le puede pasar a cualquier otra profesión, los colegas no sólo se dedican a su profesión, sino que también integran diversas reparticiones públicas, hay 70 abogados en la ciudad, hay entre 23 cada 10 mil habitantes y coincide con el promedio del Departamento Judicial de Azul. Esa ciudad, Olavarría y Tandil son 33 cada 10 mil habitantes. Diría que estamos en el promedio de esas localidades más chicas…” Sobre la renovación de autoridades, dijo: “Cada 4 años se eligen autoridades en el Dpto. Judicial de Azul, a nivel local coincide con las elecciones Departamental del Colegio de Azul… Armamos un equipo de trabajo con ganas de generar cosas, de hacer, de tener un buen equipo. La idea de tener una mayor presencia con el juzgado y también con la comunidad. Es muy importante que la comunidad se nos acerque porque somos el nexo entre la gente y la justicia…He observado en las últimas elecciones y vi que el colega se moviliza, se mueven unas ganas de una atmósfera especial que hace que la actividad acá se reactive, hace un par de años se va con dos listas que se discute el poder, en base a eso vemos y acompañamos. Acá hay una sola lista, unificamos criterios y se forma un grupo sin perder los objetivos…”

Sobre la adaptación en distintos aspectos a la firma digital, dijo: “Si hablamos desde el 2012 se hicieron las primeras pruebas de la firma digital, en 2015 se aplicó de manera más fuerte y luego de la pandemia se hizo casi habitual, hoy facilita el acceso a la justicia sin tantos viajes digamos, tal vez se pierde lo humano, el hecho de estar esperando un turno para consultar un expediente que propicia el encuentro con un colega…La IA es un gran tema, se ha instalado en todos lados prácticamente cambiando escenarios, desde el ejercicio legal hasta cualquier actividad se da. Lo hemos debatido bastante y muchos se usan pero siempre en el marco de la contención. La IA es muy buena para armar, organizar y ordenar. Lo ideal es darle cierto marco de trabajo y que no genera algo extra. La estrategia sigue siendo de cada abogado, pero el resto se puede trabajar muy bien con la IA porque va al detalle con fechas y situaciones. En ese caso veo que ha sido positivo…” Decía.

También se le consultó al Dr. Curutchet sobre el nombramiento oficial de un juez en el Juzgado de Paz local, ya que hace años que es atendido por un subrogante: “Hace 7 años que desde el Dr. Rafanelli se jubiló y no se ha cubierto el cargo de juez y así diversos jueces están subrogando. Ayer mantuvimos una reunión con el Juzgado para ponernos a disposición para colaborar con que esto y que se resuelva…Siempre se ha podido llevar adelante el Juzgado con una buena voluntad, pero va a llegar un punto que no se va a poner sostener la actividad, lo estamos siguiendo al tema muy de cerca para que en algún momento las designaciones se hagan como corresponde. Esto llegó a oídos del Colegio de Azul. Manifestamos esta problemática y esperamos que entre todos se resuelva la situación…Desconozco cuál será el motivo de esa demora, hace un tiempo hubo unas designaciones en ciudades cercanas, no sé si la cuestión es estratégica o no. La realidad es que nos va a costar cada vez más no poder contar con un juez en Las Flores…” Remarcaba.

En el final, dijo: “Estamos muy contentos porque los colegas están apoyando desde la Asociación, nos reunimos mensualmente y en nuestra sede en San Martín es el punto de encuentro. El Dpto. Judicial son 11 localidades, Azul tiene su Colegio, Tandil tiene su Asociación muy linda, Las Flores es la única que tiene su local, está alquilado, pero hoy es un ámbito de reunión…” Comentaba.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA AL DR. NICOLAS CURUTCHET

About The Author