Policiales: parte de prensa

VIOLACIÓN DE DOMICILIO, ATENTADO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD Personal de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Las Flores procedió el pasado 30 de mayo a la aprehensión de Facundo Acosta, de 37 años de edad, en un procedimiento llevado a cabo en un domicilio ubicado en calle Almirante Brown N° 490 de esta ciudad. Según se informó, el sujeto se encontraba dentro de la vivienda sin autorización de su propietaria, Elena Benavídez, quien resulta ser su abuela. Al ser advertida la situación, efectivos policiales acudieron al lugar y, una vez en el exterior del inmueble, Acosta intentó agredir al personal actuante y se resistió al procedimiento de aprehensión, sin lograr lesionar a los uniformados. Tomó intervención la Ayudantía Fiscal de Las Flores, dependiente del Departamento Judicial Azul, disponiéndose las actuaciones de rigor. El aprehendido fue alojado en dependencia policial y notificado de la formación de la causa correspondiente.

APREHENDIDO POR INFRACCIÓN CONTRAVENCIONAL En horas de la tarde del 30 de mayo, personal policial procedió a la detención de Luis Alberto Salmón, de 61 años de edad, en inmediaciones de Avenida Independencia entre 17 de Octubre y Nicaragua. El hombre se encontraba ocasionando disturbios en la vía pública y presentaba aparentes signos de ebriedad, motivo por el cual se labraron actuaciones por presunta infracción a los artículos 72 y 74 inciso “A” del Decreto Ley 8031/73. Interviene en la causa el Juzgado de Paz de Las Flores, a cargo de la Dra. Angélica E. Ceballos. Cumplidos los recaudos legales, el detenido fue alojado en el sector de calabozos de la dependencia policial, fijándose audiencia indagatoria contravencional para el día 2 de junio del corriente año.

INFRACCIÓN A ORDENANZA MUNICIPAL Y PARADERO ACTIVO En el marco de un operativo de control dispuesto por la Orden de Servicio Especial C.O.P. N° 09-0001/2025, personal policial procedió el pasado 28 de marzo a labrar un acta de infracción a Sergio Morón, de 57 años de edad, en la intersección de calles Tucumán, Avenida Carmen y Alsina. Durante el procedimiento se constató que el nombrado comercializaba de manera ambulante diez pomadas identificadas como “Emul Gel – Cannabis”, careciendo de la habilitación correspondiente para desarrollar dicha actividad, motivo por el cual se procedió al decomiso de la mercadería, en infracción a la Ordenanza Municipal N° 3453/22. Asimismo, al cursarse sus datos por los sistemas informáticos policiales, se estableció que sobre Morón recaía un pedido de paradero activo, registrado bajo ISN N° 2665584, con fecha de alta 27 de junio de 2012, en el marco de una causa por amenazas con intervención del Juzgado de Instrucción N° 12 de Río Negro. Cumplidas las diligencias judiciales correspondientes, el ciudadano fue notificado de la primera audiencia y posteriormente recuperó su libertad.

APREHENDIDO POR DESOBEDIENCIA El pasado 31 de mayo, personal policial procedió a la aprehensión de Facundo Eluaiza, de 19 años de edad, en inmediaciones de las calles Las Margaritas y Las Rosas, en el Barrio Solidaridad. De acuerdo a lo informado, el joven conducía un automóvil marca Chevrolet Corsa, dominio ICO-082, y al advertir la presencia policial se dio a la fuga, haciendo caso omiso a las órdenes impartidas por los efectivos que intentaban identificarlo. Tras ser interceptado, se procedió a su aprehensión por el delito de desobediencia, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Las Flores a cargo del Dr. Pablo E. Iparraguirre. El vehículo fue recogido y puesto a disposición de la autoridad competente. El aprehendido fue alojado en dependencia policial y notificado de la formación de la causa.

IDENTIFICACIÓN DE UNA MUJER CON PARADERO ACTIVO El día 2 de junio, personal policial identificó a Camila Belén González, de 31 años de edad, en la intersección de Avenida San Martín y Dorrego de esta ciudad. Al cursarse sus datos por el sistema informático policial, se constató que sobre la misma pesaba un pedido de paradero activo registrado bajo ISN N° 3605848, en el marco de la causa N° 24.553 por infracción a los artículos 35, 72 y 74 del Decreto Ley 8031/73, con intervención del Juzgado de Paz Letrado de San Miguel del Monte. Cumplimentadas las actuaciones judiciales correspondientes, la mujer fue notificada de la primera audiencia y posteriormente recuperó su libertad.

CONTROLES VEHICULARES: SECUESTRAN DOS MOTOCICLETAS Y UN AUTOMÓVIL POR DIVERSAS INFRACCIONES En el marco de los operativos de prevención de delitos y controles vehiculares que se desarrollan de manera permanente en distintos sectores de la ciudad, personal de la Estación de Policía de Seguridad Departamental Las Flores llevó adelante varios procedimientos que culminaron con el secuestro de dos motocicletas y un automóvil por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y ordenanzas municipales vigentes. En uno de los procedimientos efectivos policiales interceptaron a Bautista Saavedra, de 19 años, quien circulaba a bordo de una motocicleta Corven Energy 110 cc. sin chapa patente colocada, sin luces reglamentarias, sin licencia de conducir, sin cédula de identificación y sin seguro obligatorio. Además, el rodado poseía escape libre. Tras las actuaciones correspondientes, la motocicleta fue secuestrada y trasladada al depósito municipal. En el mismo operativo también se procedió a infraccionar a Nicolás Eluaiza, de 18 años, quien circulaba en una motocicleta Gilera 110 cc. en similares condiciones de irregularidad, careciendo de dominio colocado, luces reglamentarias, licencia de conducir y cédula de identificación. Asimismo, el rodado poseía escape libre. Al verificarse los datos en los sistemas informáticos policiales, se constató que la motocicleta registraba una prohibición de circular vigente, motivo por el cual fue secuestrada y remitida al depósito municipal. Por otra parte personal policial identificó a Edgardo Lobosco, de 52 años, quien circulaba a bordo de un automóvil Volkswagen Bora, dominio MFB-835. Al cursar los datos del vehículo por los sistemas informáticos, se estableció que sobre el mismo pesaba una prohibición de circular vigente, procediéndose al labrado de las actuaciones correspondientes y al secuestro del rodado, que quedó alojado en el depósito municipal. En los tres procedimientos tomó intervención el Juzgado de Faltas de Las Flores, a cargo del Dr. Marcelo Genusso.

IDENTIFICAN A DOS JÓVENES CON ESTUPEFACIENTES Y SECUESTRAN UN ARMA BLANCA Y UNA MANOPLA Personal policial de la Estación de Policía Comunal procedió el pasado 3 de junio a la identificación de dos jóvenes en la intersección de las calles San Martín y Rivadavia de Las Flores. Durante el procedimiento, los efectivos constataron que un masculino mayor de edad poseía entre sus pertenencias una sustancia vegetal compatible con Cannabis Sativa, cuyo pesaje arrojó un total de 11 gramos. Asimismo, se identificó un segundo masculino mayor de edad quien llevaba consigo 1 gramo de la misma sustancia, además de una manopla de metal y un arma blanca tipo navaja, elementos que fueron secuestrados por el personal actuante. Tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 22 del Departamento Judicial Azul, a cargo del Dr. Lucas Peiretti, en el marco de actuaciones por presunta infracción a la Ley 23.737. Asimismo, se iniciaron actuaciones contravencionales por infracción al artículo 42 del Decreto Ley 8031/73 respecto de los elementos secuestrados. Por disposición de las autoridades judiciales intervinientes, ambos ciudadanos fueron notificados de la formación de la causa y recuperaron su libertad, mientras que para Maximiliano Cataldo se fijó audiencia indagatoria para el próximo 9 de junio en sede policial.

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