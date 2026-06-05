Powerlifting: Maximiliano Cristóbal Rozycki compitió en Chaco
Maximiliano Cristóbal Rozycki participó en la quinta edición del Torneo Pampa Classic de Powerlifting GPA (AAP) diputado en la provincia de Chaco. El mismo, se llevó a cabo el pasado sábado 30 de mayo en el polideportivo “Jaime Zapata” de Resistencia.
El florense fue protagonista en tres rondas, en las siguientes categorías: Sentadilla, Press de Banca y Peso muerto, registrando la mejor marca en peso muerto de la ronda “B” con 235 kilos, en resultados totales de kilaje culminó en el 5to lugar y en puntaje que se basa por (edad peso y genero) . También culminó en el 5to. lugar en la general T midiendo con competidores mayores y experimentados que Maxi.