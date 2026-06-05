5 de junio de 2026

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Powerlifting: Maximiliano Cristóbal Rozycki compitió en Chaco

3 minutos atrás Fm Alpha

Maximiliano Cristóbal Rozycki participó en la quinta edición del Torneo Pampa Classic de Powerlifting GPA (AAP) diputado en la provincia de Chaco. El mismo, se llevó a cabo el pasado sábado 30 de mayo en el polideportivo “Jaime Zapata” de Resistencia.

El florense fue protagonista en tres rondas, en las siguientes categorías: Sentadilla, Press de Banca y Peso muerto, registrando la mejor marca en peso muerto de la ronda “B” con 235 kilos, en resultados totales de kilaje culminó en el  5to lugar y en puntaje que se basa por (edad peso y genero) . También culminó en el 5to. lugar en la general T midiendo con competidores mayores y experimentados que Maxi.

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