5 de junio de 2026

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Sorteo de viviendas: el Bloque Adelante Juntos pide una respuesta urgente

3 horas atrás Fm Alpha

El bloque de la oposición dio a conocer este viernes que solicitará mediante un Proyecto de Comunicación en el HCD y también a sus representantes en la legislatura provincial «una respuesta urgente con las correspondientes explicaciones y acciones a seguir por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires como principal responsable del lamentable episodio ocurrido en el día de ayer», según indica la nota recibida en nuestra redacción. «De la misma manera, ante tanta incertidumbre y malestar generado en nuestra comunidad, instamos al gobierno municipal a actuar con responsabilidad y sobre todo ajustándose a derecho ya que cualquier acción intempestiva llevada adelante con el objeto de subsanar el error administrativo puede acarrear consecuencias jurídicas posteriores que terminen impactando en nuestro municipio y en nuestros vecinos», finaliza el comunicado.

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