Cooperativa Eléctrica: más de 500 postulantes para cubrir una vacante en atención al asociado

La Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos de Las Flores informa a sus asociados que, en el marco de la convocatoria laboral destinada a cubrir la vacante de Atención al Asociado, se recibieron un total de 563 Currículums Vitae. El proceso de selección será llevado adelante por una comisión «ad hoc» integrada por representantes del Área de Recursos Humanos, jefaturas de la institución y un integrante del Consejo de Administración. En una primera instancia se realizará el análisis de los antecedentes presentados, considerando la adecuación de cada perfil a los requisitos y competencias definidos para el puesto. Posteriormente, los preseleccionados serán convocados a entrevistas laborales que se desarrollarán en la sede de la cooperativa, donde se evaluarán aspectos actitudinales, competencias laborales y experiencia vinculada a funciones similares. Aquellos candidatos que continúen avanzando en el proceso participarán además de una evaluación psicotécnica, que será realizada por un profesional externo e independiente. Finalizado el procedimiento y definida la incorporación del perfil que mejor se ajuste a las necesidades del empleo, la sindicatura pondrá a disposición de los asociados el registro completo de los postulantes, reafirmando el compromiso institucional con la transparencia, la igualdad de oportunidades y la correcta administración de los recursos de la Cooperativa. Agradecemos a todas las personas que participaron de esta convocatoria por el interés y la confianza depositada en nuestra institución.

Consejo de Administración

Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda.

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