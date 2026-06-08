BM – lunes 8 de junio

DESTACADO III ENCUENTRO PROVINCIAL DE ESCRITORES CIUDAD DE LAS FLORES El fin de semana se llevó a cabo el III Encuentro Provincial de Escritores donde concurrieron referentes de la literatura de diversas ciudades. El evento tuvo lugar en el Salón Blanco Municipal con espacio de exposición y venta de libros y en el Salón Rojo se realizaron las presentaciones de libros, de gran variedad de géneros como poesía, cuentos y novela. En la presentación oficial, el intendente Fabián Blanstein acompañado por la secretaria de Educación y Cultura, Silveria Giménez y el director de Cultura, Juan Bautista Saladino, dieron la bienvenida a los participantes que se acercaron a la ciudad a compartir esta interesante propuesta. Estuvieron presentes los siguientes escritores: Victoria Ponce (Azul), Gustavo y Liliana Margonari (CABA), Oscar Urruchúa (Las Flores), Leonilda Foix (General Lamadrid), Mario Cabrera (Las Flores), Cindy Moreno (Roque Perez), Angel Pinedo (Lanus) y Pablo Mariosa (Tandil). Durante la jornada también hubo ronda de lecturas de autores locales que leyeron sus escritos: Martín Dubor, Jimena Santángelo y José Rodríguez. Participaron, además, miembros del Taller Literario Municipal coordinado por el profesor Julio González. Ellos son: Camila Petreigne, Lucía Martínez, Agustín Rizzo, Rosana Miano, Mabel Iramay, Victoria Landi y Leandro Etchaluz. Como cierre del día sábado se presentó el artista florense Ezequiel Ailán que, con su música y letras de gran sensibilidad, dieron el broche de oro al primer día de esta jornada literaria. La actividad también se llevó a cabo el día domingo donde se realizó una recorrida por sitios históricos florenses y se visitó el paraje rural Pardo, conociendo el Museo Bioy Casares.

MUESTRA Y PRESENTACIÓN DE LIBROS EN EL MUSEO HISTÓRICO La Dirección de Museos y Archivo de Las Flores invita a la comunidad a participar de la presentación de la muestra “50 años entre la ausencia y la Memoria”, que se realizará el miércoles 10 de junio, a las 18:30 hs., en el Museo Histórico “Alfredo R. Almada”.

La actividad, impulsada desde la Secretaría de Educación y Cultura, se desarrolla en el marco de los 50 años del golpe de Estado en Argentina y propone un espacio de encuentro y reflexión en torno a la memoria, la historia reciente y las marcas que estos procesos dejaron en nuestra comunidad. La propuesta incluirá una instalación museográfica vinculada a las ausencias producidas por el terrorismo de Estado y una muestra fotográfica de sitios de memoria de la ciudad realizada por Rocío Joanteguy. Además, la escritora y docente rauchense María Alba Fabiana Betti presentará sus libros, vinculados a historias de su comunidad y a la construcción de memoria colectiva.

VÓLEY: CELINA ETCHETO Y CLARITA ABRAHAM CAMPEONAS CON EL CLUB SOCIAL DOLORES La Secretaría de Deportes felicita a Celina Etcheto y Clarita Abraham por adjudicarse con el Club Social Dolores una nueva etapa del certamen correspondiente a Li.Pro.Bo (Liga Provincial Bonaerense), que se disputó el fin de semana en Mar del Plata con la organización de la Federación Bonaerense de Voleibol. Las jugadoras de Las Flores Vóley, que fueron acompañadas por su entrenador Emiliano Paz, tuvieron gran protagonismo, haciendo aportes fundamentales para que el elenco dolorense se adueñara del título de la categoría Sub 14 A2, de manera invicta sin perder ningún set. Cabe destacar que Celina obtuvo la distinción de MVP (figura del partido) en las instancias de cuartos de final y semifinal, yendo de menor a mayor, ya que se fue ganando la titularidad a medida que pasaban los encuentros. Su gran performance le permitió convertirse en la tercera mejor sacadora (segunda de su equipo), cuarta en puntos convertidos, 23° en bloqueo y quinta mejor atacante del Torneo, mientras que Clarita también apareció en momentos claves durante gran parte del evento. En esta representación de ambas jóvenes, queda demostrado el gran avance que tiene la actividad en nuestra ciudad, con interesante futuro inmediato que posibilitará formar parte este prestigioso certamen.

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