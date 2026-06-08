Néstor Edgardo Risso: «Que te sigan reconociendo por la calle es algo muy lindo»

En el marco del Día del Periodista que se conmemoró este domingo 7 de junio la radio habló con un querido colega y amigo. Fue en el programa «Infomusic» que conducen Marcelo Núñez y Jael Viera donde el experimentado comunicador habló de sus inicios, su paso por la radio y la televisión al tiempo que agradeció el afecto que recibe a diario. «La verdad es que a medida que pase el tiempo te sigan reconociendo por la calle es algo muy lindo para mí. Significa que hice mi labor de la mejor manera posible», contó Néstor. Al recordar sus inicios, Risso contó que «todo empezó a los 13 o 14 años cuando inventaba historias de fútbol y automovilismo y las relataba usando viejos tarritos de conserva. Después me compré mi primer grabador y en reunión de amigos hacíamos transmisiones. Más tarde llegó la primera posibilidad laboral con el diario El Progreso». Durante la entrevista, Néstor también mencionó su paso por las radios de Azul transmitiendo fútbol local y regional. Finalmente, reconoció que «uno no se puede alejar del todo de esta profesión por lo que actualmente integro parte del equipo de la AM 1210 pero hoy sin tanta presión como en otra época».

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