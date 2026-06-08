Nos visitó Eimee y Souhail, el matrimonio Inglés-Marroquí: “Nunca vi tantas vacas juntas en un lugar”

Eimee Brown es nacida en Inglaterra, estuvo haciendo una pasantía estudiantil en el año 2017 en FM ALPHA emprolijando su castellano. Eimee realizó tareas de redacción y hasta grabaciones de publicidades. Su esposo Souhail Fazouane es de origen marroquí, y como no hay muchas oportunidades de conversar con una pareja de distintas culturas, lo invitamos al piso de LA RADIO y conversaron con Ernesto “chino” Varela.

Eimee: “Feliz de regresar a FM Alpha…tengo hermosos recuerdos de la radio…hace poco llegamos desde Francia. Vivimos allí con mi esposo y de a poco voy entendiendo el dialecto franco-marroquí que tiene algunas palabras compartidas con el inglés y francés pero en su esencia es distinta. Hay palabras como “cocina” que cambia poco en la pronunciación, pero es igual, otras son muy diferentes y hay que aprenderlo…” Decía.

“Cuando vine por primera vez hace 9 años estuve 3 meses de pasantía y 3 más para poder quedarme aquí en la ciudad visitando a mi abuela Norma, y creo que lo más sorprendente puede que sea que noté cómo es hoy la vida aquí. Los precios han subido para comprar lo básico, a veces se parece a los precios en Europa. Antes era más abordable, hoy es diferente. El precio de la comida es parecido a lo que pagamos en Francia. Igual siempre la economía es difícil en todos lados.” Sobre su trabajo en Francia, dijo: “Recién terminé con estudios de traducción y ahora me estoy preparando para hacer de intérprete con el ciudadano francés para poder aprender inglés relacionado con los negocios y el marketing. Me gusta ayudar, pero también aprender yo misma”. Remarcaba Eimee.

Souhail: “soy ingeniero de software y trabajo en desarrollo de aplicaciones y plataformas digitales. En Francia hay mucho potencial sobre aplicaciones. Tengo una licenciatura para poder desarrollar aplicaciones usando IA…” Comentaba

Sobre la actitud de que tiene el marroquí en comparación con Argentina o Europa, dijo: “Marruecos es conocido por la bienvenida que te da la gente, es otra cultura, muy diferente a la argentina. Se habla francés, inglés, la gente es cálida. En mi infancia estuve en Europa y encontré una cultura algo cerrada, en Marruecos es todo más compartido como la comida principal que se pone en el centro de la mesa, de ahí se sirven todo hasta la gente invitada, comen todos de ahí. En Francia noté enseguida que cada persona tiene su propio plato…”.

Sobre que le sorprendió de nuestro país, dijo: “De Argentina probé el mate y me gusta mucho Eden que hacen acá en Las Flores…las otras son como muy fuertes…Los argentinos son muy abiertos, muy gentiles, me siento tranquilo. También noto la importancia de la familia y volviendo a la comida por supuesto me gusta la carne y también los alfajores. Escuché mucho de las costumbres argentinas cuando Eimee hacía videollamadas con su familia desde Francia, veía la calidez. También me gusta la música argentina como la chacarera, también la cantidad de vacas me pareció sorprendente, nunca vi juntas tantas en un lugar.” Remarcaba sorprendido.

Sobre si podría vivir en la Argentina, dijo: “Podría vivir en Argentina…la cultura en cuanto a la conexión familiar, la tranquilidad, la naturaleza no es muy diferente a mi país. Se puede conocer a la gente. En Europa es todo un poco más cerrado humanamente. En lo laboral en Argentina se ve potencial para desarrollar en lo tecnológico. En Francia hay muchas aplicaciones desarrolladas y se podrían enseñar aquí. Veo oportunidad de desarrollar lo digital. En Las Flores se ve que hay cierto desarrollo en ese sentido…”. Remarcaba.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A EIMEE Y SOUHAIL.

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