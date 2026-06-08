8 de junio de 2026

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Advertencia por niebla para este martes

2 minutos atrás Fm Alpha

Luego de una jornada donde el sol volvió a salir (después de varios días) el Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia por niebla para este martes por la mañana. «El área será afectada por neblinas y bancos de niebla persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad», indica el comunicado. La advertencia abarca a Las Flores, Gral. Belgrano, Gral. Paz, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez y Saladillo. Una vez disipadas las nieblas matinales las condiciones tenderán a estabilizarse con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 14 grados.

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