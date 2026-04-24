La Cooperativa Eléctrica presente en la reunión sobre «Parques Solares Cooperativos»

La Cooperativa de Electricidad de Las Flores participó días pasados del encuentro del Programa de Promoción y Financiamiento Conjunto de Parques Solares Cooperativos impulsado por FEDECOBA, realizado en la ciudad de Azul. Este espacio de trabajo reunió a cooperativas de la provincia con el objetivo de avanzar en el desarrollo de energías renovables, promover la generación distribuida y fortalecer modelos de financiamiento conjunto para la implementación de parques solares en el ámbito cooperativo. La iniciativa busca potenciar el rol de las cooperativas como actores clave en la transición energética, apostando a un modelo más sustentable, eficiente y con impacto local. Por parte de nuestra Cooperativa asistieron Sebastián Casey, Tesorero del Consejo de Administración, Mauricio Cesareo, Responsable de Área SCADA, Fabricio Sinnott Ingeniero Eléctrico y Hernan Laborde del Área de Ingeniería, quienes participaron de las distintas instancias técnicas y de intercambio junto a representantes de otras entidades. Seguimos trabajando para incorporar nuevas tecnologías y generar oportunidades que fortalezcan el desarrollo energético de nuestra comunidad.

Actualización sobre el Régimen de Subsidios de Energía La Cooperativa de Electricidad de Las Flores informa a sus asociados que ya se encuentra en vigencia el Decreto 943/25 del Poder Ejecutivo Nacional, mediante el cual se establece una modificación en el Régimen de Subsidios.

Puntos principales del nuevo esquema: Se eliminan los niveles anteriores (N1: altos ingresos, N2: bajos ingresos y N3: ingresos medios).

A partir de ahora, se establecen solo dos categorías:

– Hogares con subsidios

– Hogares sin subsidios

¿Quiénes mantienen el beneficio? Aquellos hogares que cumplan con los requisitos patrimoniales del sistema anterior y cuenten con ingresos menores a 3 canastas básicas.

Nuevo esquema de consumo subsidiado (SEF 2026): Hasta 300 kWh/mes con subsidio en meses de mayor demanda: enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre. Hasta 150 kWh/mes con subsidio en meses templados: marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre. El consumo que exceda estos límites será facturado a valor pleno. Se informa que quienes ya se encuentren inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) no deben volver a inscribirse. Para realizar gestiones o consultas, pueden acceder al siguiente enlace: https://www.argentina.gob.ar/subsidios. Ante cualquier inquietud, los invitamos a acercarse a nuestras oficinas en 25 de Mayo 513, en el horario de 6:00 a 13:00 hs.

Encuentro institucional entre la Cooperativa Eléctrica y el Municipio Encabezado por el Intendente Municipal, Prof. Fabián Blanstein, y el Presidente del Consejo de Administración, Cdor. Mario Elgue, se llevó a cabo una fructífera reunión de trabajo entre equipos técnicos y jefaturas de áreas del Municipio y de la Cooperativa. El encuentro tuvo como eje fortalecer los vínculos institucionales y coordinar acciones en torno a los distintos proyectos, obras y servicios que se desarrollan en la comunidad. Durante la jornada se abordaron líneas de trabajo conjuntas, priorizando la planificación, la optimización de recursos y la mejora continua en la prestación de servicios. Este tipo de instancias permiten consolidar una agenda común, orientada al crecimiento de la ciudad y al bienestar de los vecinos, reafirmando el compromiso de trabajo articulado entre ambas instituciones.

Recordamos los horarios y vías de comunicación La Cooperativa de Electricidad de Las Flores recuerda a sus asociados los canales disponibles para atención y consultas:

Centro de Atención al Asociado

Lunes a viernes de 6:00 a 13:00hs.

25 de Mayo 513

Cajas de cobro

Lunes a viernes de 7:30 a 13:00hs.

Avda. Sarmiento 460

WhatsApps:

Futurtel: 2244 483426 | Administración: 2244 407101

Teléfono: 2244 440213

Web: www.coopelf.com.ar

Guardia de Redes (24 hs.): 2244-442063

Sepelios (24 hs.): 2244-483416

Seguimos trabajando para brindarte una atención ágil y cercana.

Tu cooperativa, nuestro compromiso.

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