Corte programado de ABSA este sábado
(foto ilustrativa) ABSA informa que mañana, sábado 25, se realizarán trabajos de mantenimiento sobre una cañería de impulsión, en Las Flores. Las tareas tendrán lugar entre las 4:00 y las 9:00 am, buscando disminuir su impacto en las actividades diarias. No obstante, durante la intervención se afectará el suministro en toda la localidad. Por esta razón, se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua a su alcance, y priorizando su uso en instancias de consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales hasta la normalización del servicio. Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram. A nivel local, los números son: Oficina Las Flores (Guardia): 45-1723, Oficina Comercial: 45-2771.