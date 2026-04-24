24 de abril de 2026

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Estados Unidos evalúa dejar de apoyar la postura británica sobre las Malvinas

3 horas atrás Fm Alpha

Una filtración de documentos internos del Pentágono reveló que la administración de Donald Trump analiza retirar el respaldo diplomático tradicional a la soberanía del Reino Unido sobre las Islas Malvinas. La medida, que surge como una posible represalia ante la negativa de Londres de sumarse a las operaciones militares contra Irán, podría significar un cambio histórico en la relación bilateral y un guiño hacia el reclamo de soberanía de la Argentina. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la información —originalmente difundida por la agencia Reuters— detalla que Washington evalúa reconsiderar su posición sobre las llamadas “posesiones imperiales” europeas. En este contexto, el apoyo a la administración británica en el archipiélago del Atlántico Sur estaría bajo revisión como parte de una serie de sanciones diplomáticas contra el gobierno del primer ministro Keir Starmer, a quien Trump ha criticado duramente por su renuncia a participar en el conflicto en Medio Oriente. Actualmente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos reconoce formalmente la administración de facto del Reino Unido pero admite la existencia de la reivindicación argentina.

Fuente: Noticias Argentinas

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