20 de marzo de 2026

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Murió Chuck Norris, el actor estadounidense, a los 86 años

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28 minutos atrás Fm Alpha

El reconocido actor, protagonista de destacados films de acción en los ’80, falleció este jueves. Norris estaba internado en Hawai, su lugar de residencia, tras sufrir una emergencia médica. La triste noticia fue confirmada por su cuenta de Instagram personal. “Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana [jueves]. Si bien deseamos mantener la privacidad de las circunstancias, les informamos que estaba rodeado de su familia y descansaba en paz. Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza”, introduce el comunicado publicado este viernes por la mañana. El pasado 10 de marzo, con motivo de su cumpleaños número 86, el protagonista de Desaparecido en acción (1984) y Fuerza Delta (1986) había hecho gala de su vitalidad al compartir con sus casi 3 millones de seguidores en Instagram las imágenes de una sesión de entrenamiento junto a su preparador físico. “No envejezco. Subo de nivel. ¡Hoy cumplo 86! Nada como un poco de diversión en un día soleado para sentirse joven. Agradezco un año más, buena salud y la oportunidad de seguir haciendo lo que me apasiona. Gracias a todos por ser los mejores fans del mundo. Su apoyo a lo largo de los años ha significado más para mí de lo que jamás podrán imaginar. Que Dios los bendiga», dijo entonces. Luego, en la misma publicación, agradeció a sus fans por “todos por los maravillosos deseos de cumpleaños”.

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