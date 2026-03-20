20 de marzo de 2026

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Ya se vive la Fiesta Criolla del Hospital

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2 minutos atrás Fm Alpha

Pese al clima adverso y el anuncio de lluvias para la tarde noche de hoy la 27ma. Fiesta Criolla del Hospital ya comienza a tener protagonismo en el fin de semana largo. «La actividad en la carpa artística no se va a suspender por lluvia. El año pasado también tuvimos agua y la cartelera musical continuó sin problemas. Por eso le llevamos tranquilidad a la gente que tiene su entrada que todo sigue en pie y que los esperamos», afirmó Luis D’Agostino, presidente de la Asociación Cooperadora al móvil de FM Alpha. Desde las 19hs. se habilitará el ingreso a la carpa que tendrá la actuación de Francisco Cabral, Madre Selva, Los Gauchitos de la Cumbia, «Bocha» Lobosco y La F Etchemendy. La entrada (únicamente para hoy) tiene un valor de 15.000 pesos no obstante aún quedan los últimos abonos a $32.000 para los tres días con derecho a los sorteos. Se pueden conseguir en Súper D’ Todo, Bien Campero, Tienda «El Indio» y Pellejero Propiedades. FM Alpha transmitirá con flashes en vivo por nuestro muro de Facebook.

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