Fiestas Patronales en Rosas: la comunidad rural celebró a la Virgen de Luján

Un domingo típicamente otoñal pero con aceptables condiciones climáticas en la localidad rural hizo posible que decenas de fieles del campo y la ciudad se acercaran a la Capilla «Nuestra Señora de Luján» para celebrar las Fiestas Patronales. A las 14:30 se realizó la tradicional procesión por calles de Rosas mientras que a las 15 se celebró la Santa Misa, a cargo del Padre Eduardo Campion. Durante toda la jornada hubo servicio de cantina y parrilla y además se recibieron alimentos no perecederos que fueron destinados a Cáritas. Todo culminó con una guitarreada frente al templo de Rosas.

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