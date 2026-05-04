BM – lunes 4 de mayo

SE FIRMA EN LAS FLORES EL CONVENIO «CAPACITARSE PARA EMPRENDER» La Secretaría de Desarrollo Humano, la Secretaría de Desarrollo de Producción, Turismo y Ambiente y la Asociación de Emprendedores Florenses, invitan a todos los emprendedores locales y a aquellas personas que tengan una idea de proyecto, a participar del Acto de Firma del Convenio para la implementación del Programa provincial “Capacitarse para Emprender”. El encuentro será este miércoles 6 de mayo a las 13 horas en el Salón Rojo Municipal y se contará con la presencia del Subsecretario de Economía Popular del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Daniel Menéndez. Este avance marcará un paso fundamental en el apoyo al trabajo independiente y la producción local. «Capacitarse para Emprender» es una política pública que busca fortalecer los proyectos de la economía popular mediante herramientas de formación técnica, estrategias de comercialización y acompañamiento en la gestión productiva. El objetivo principal es que cada emprendedor florense pueda potenciar su capacidad de trabajo y acceder a nuevos mercados.

JUEGOS BONAERENSES 2026: NO TE QUEDES AFUERA!!! EL 15 DE MAYO CIERRA LA INSCRIPCIÓN La Secretaría de Deportes informa que hasta el 15 de mayo hay tiempo para inscribirse en los Juegos Bonaerenses 2026. Los profesores, docentes o delegados de cada institución deberán crear un usuario y presentar las listas de buena fe correspondientes para la etapa local, accediendo al enlace www.plenus.juegos.gba.gob.ar/login.

En tanto que, para interiorizarse del reglamento y la documentación oficial, deberán ingresar a www.juegos.gba.gob.ar.

Por informes dirigirse a las respectivas áreas, en el horario de 8 a 14:

– Secretaría de Deportes (Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”, Fernanda Negrete 2244 467598),

– Dirección de Cultura (Av. Gral. Paz 570, Atahualpa Rodríguez 2244 424098)

– Adultos Mayores (Av. San Martín 480, Mariano Montes de Oca 2244 511245)

DOBLE JORNADA EN LA CANCHA MUNICIPAL CON LA PRESENTACIÓN DE LA TIRA FEMENINA DE LAS FLORES HOCKEY Equipos de Las Flores Hockey, a cargo de Agustina Benavidez, Agustina Guerendiain, Agustín Siraco y Daniel Arce, fueron locales en la cancha del Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”, en el marco del certamen que organiza la Liga Azuleña de Hockey. El sábado 2 de mayo, la jornada se inició con un amistoso interno entre las categorías Sub 10 y Sub 12 juntas, para luego continuar con la segunda fecha de inferiores, donde el conjunto Sub 14 de las dueñas de casa enfrentaron al Club Remo de Azul. El desarrollo del juego fue muy parejo, de ida y vuelta, aprovechando las visitantes las situaciones generadas y de esta manera se impusieron 3 a 0. De todas maneras, nuestras representantes dejaron sensaciones positivas, teniendo en cuenta que el elenco se formó este año. Por otro lado, la Sub 17 perdió 5 a 1 con Unión Azuleña, siendo el córner corto una herramienta fundamental, ya que las rivales convirtieron 4 goles por ese medio. El descuento llegó por intermedio de Lucía Gargoloff. El domingo 3, en tanto, la actividad continuó con el debut de las Mayores frente a Azul Rugby. La presentación en la tira de Damas “B” fue de menos a más, con un comienzo de ataque por ataque de ambos lados, donde Azul Rugby convirtió 2 goles en los primeros dos cuartos y en el tercer período, mediante un córner corto, las visitantes pusieron el 3 a 0. Después fue superioridad florense, consiguiendo achicar la diferencia por intermedio de Brisa Guidini, luego de una muy buena ejecución de un córner corto. Finalizando el último cuarto llegó el segundo gol, nuevamente por la vía de un córner corto, en esta ocasión con conversión de Magalí D’Agosto, finalizando el encuentro 3 a 2 en favor de las azuleñas. A continuación del partido de Mayores, se disputó un amistoso entre la Intermedia y el equipo de Mamis, planteles de Las Flores Hockey que continúan su formación para lograr competir en un futuro. Debemos consignar que esta jornada fue muy significativa, ya que se presentó por primera vez toda la tira femenina de Las Flores Hockey en competencia con Sub 14, Sub 17 y Primera, sumando los amistosos de Sub 12, Intermedia y Mamis. La actividad fue presenciada por el secretario de Deportes, Favio Folini y el director del área, Pedro Cantet.

ENCUENTRO DE AEROMODELISMO CON ACOMPAÑAMIENTO MUNICIPAL El fin de semana, en el predio de la Pista Municipal de Ciclismo, se llevó a cabo un interesante Encuentro de Aeromodelismo que contó con la presencia del intendente Fabián Blanstein y el secretario de Deportes, Favio Folini. Esta iniciativa, a cargo de los florenses Juan Carlos Blasina, Marcelo Torres y Fabricio Poggi, reunió a aficionados de Monte Grande, Pilar, Olivos, San Fernando, Bahía Blanca y Neuquén, quienes disfrutaron de una excelente jornada, donde sumaron experiencia e intercambiaron opiniones, elaborando interesantes proyectos de cara al futuro.

CICLISMO: NUEVA COMPETENCIA EN LA PISTA MUNICIPAL CON HOMENAJE A LOS HERMANOS JUAN Y TELMO FERNÁNDEZ El intendente Fabián Blanstein y el secretario de Deportes, Favio Folini, estuvieron presentes en la Pista Municipal de Ciclismo donde el pasado sábado se llevó a cabo la tercera competencia del calendario local. En la oportunidad, la Agrupación Florense de Ciclismo hizo un reconocimiento a la trayectoria de los hermanos Juan y Telmo, donde se contó con la presencia de su madre Alicia Nelly Eluaiza, además de la esposa de Telmo, María del Carmen Risso; y Daiana, Marilén y Romina, hijas de Juan. En el marco de la competencia, los vencedores en sus respectivas categorías fueron: Gustavo Montenegro (Debutantes, Las Flores), Daniela Pardo (Damas, Las Flores), Jonathan Ostrit (Mayores y Menores, Las Flores), Enrique Raineri (Gral. Belgrano, Master “B”), José Tiveri (25 de Mayo, Master “C”), Chalo Posse (Olavarría, Master “E”) y Juan Gragiarena (Chacomús, Master “A” y Libre). Por otro lado, los pedalistas florenses obtuvieron los siguientes puestos: Debutantes: 2°) Adrián Gopar, 3°) Elio Fresco y 5°) Federico Menoyo. Mayores y Menores: 2°) Alan Bossi, 3°) Lucas Lamela, 4°) Daniel Caputo, 5°) Juan Barrera, 6°) Facundo Pereyra y 7°) Marcelo Crucce. Master “B”: 3°) Diego Navas. Máster “C”: 3°) Hugo De Benedetto.

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