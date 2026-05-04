Los alcanzó

Ferrocarril Roca le ganó 3 a 0 a Juventud Deportiva y trepó a la punta del torneo oficial Apertura 2026. Lautaro Acosta, Mauro Ramos y Jorge Coria, convirtieron los goles del equipo que dirige Juan Cruz Candina. El próximo miércoles los ferroviarios debutan en el campeonato Pre-Federal ante el equipo puntero de la liga de Chascomús.

(Por Flavio Iacomini)

Los albicelestes venían corriendo de atrás a Deportiva y El Hollín, los dos equipos que con 9 puntos se mantenían como líderes del torneo oficial que organiza la Liga de Futbol de Las Flores.

Este domingo, la cosa cambió luego que el equipo ferroviario en su estadio 27 de abril le ganara por tres goles de diferencia a los Albiverdes en un encuentro donde el local fue muy superior en el segundo tiempo, cuando consiguió los tres goles.

A los 5 minutos de la etapa complementaria, Lautaro Acosta definió de derecha contra el poste izquierdo del arquero Valentín Odera Boetto. A los 28 Mauro Ramos con una gran definición puso el 2 a 0 y el tercero llegó a los 44 cuando el platense Jorge Coria convirtió el tercero y definitivo gol del abultado triunfo del conjunto dirigido técnicamente por Juan Cruz Candina.

El primer tiempo había mostrado cierta paridad y no hubo situaciones de riesgo en los dos arcos. Ya las cosas cambiaron desde el primer minuto de juego del segundo tiempo cuando Ferro elaboró una propuesta de mayor peso ofensivo.

El local ejerció presión en todas sus líneas y controló la pelota. Sacó a su centrales Facundo Díaz ( de gran partido) y Luis Peón un poco más arriba y creció el trabajo de Emmanuel Tus y Sergio Cenzano, quienes aprovecharon la guapeza del nueve Lautaro Acosta para el choque con los defensores albiverdes Braian Delgado y Jeremías Cárdenas.

Precisamente Acosta fue quien consiguió la apertura, un gol que abrió el camino para la goleada.

Ferrocarril Roca, continuó con la misma actitud durante todo el segundo tiempo y esto lo llevó a justificar ampliamente su victoria ante un rival que en los segundos 45 no pudo reaccionar.

El triunfo albiceleste lo llevó a la punta del certamen donde con 9 puntos marcha invicto y con mayor diferencia de gol que el resto.

El próximo domingo cerrará su participación en la fase clasificatoria ante Juventud Unida, mientras que Juventud Deportiva también con 9 unidades buscará también su clasificación a semifinales cuando deba cruzarse en la última fecha regular frente al equipo de Barrio Traut.

En tanto, los ferroviarios, pasado mañana miércoles 6 de Mayo, debutarán en su estadio de Avellaneda y Vidal por el Pre Federal ante Unión Vecinal Etcheverry, equipo de Lisandro Olmos ( La Plata) actual puntero de la Liga Chascomunense de Fútbol.

Este partido de la Federación Bonaerense Pampeana, Sub Región Sur, será transmisión de la radio FM ALPHA 91.5.

Ferrocarril Roca: Pablo Abrego, Facundo Díaz, Santiago Magno, Alexio Aguirre, Iván Garcete, Brian Juárez, Emmanuel Tus, Lautaro Acosta, Lucas Valdéz, Sergio Cenzano. Relevos. Ignacio Aguirre, Iván Lozano, Gianfranco Manrique, Enzo Molina, Mauro ramos, Mauro López, Jorge Coria. D.T: Juan Cruz Candina. P.F: Luciano Ponce.

Juventud Deportiva: Valentín Odera Boetto, Braian Delgado, Ariel Urruchúa, Bruno Carballo, Facundo Valdéz, Jeremías Cardenas, Nicolás Dierick, Mateo Caputo, Federico Pereyra, Damián Petreigne, Nicolás Bertini. Relevos: Maximiliano Cardarelli, Marcos Corvalán, Gonzalo Martel, Iván Varela, Cristian Gómez, Agustín Montenegro, Román Panattieri. D.T: Luciano Borda-Diego Rodríguez.

Arbitro: Luciano Macencio. Líneas. Horacio Maciel y Ariel Zapettini.

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