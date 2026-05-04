La Buena Noticia: investigadores alemanes desarrollan recubrimiento biodegradable para semillas que aumenta la germinación hasta un 58% y reduce herbicidas

Durante la germinación, las semillas atraviesan uno de los momentos más delicados de todo el ciclo agrícola. Necesitan agua disponible de forma constante y, al mismo tiempo, deben evitar el impacto de sustancias químicas presentes en el entorno. En este contexto, el proyecto SeedPlus plantea una solución que va más allá de proteger: actúa, acompaña y optimiza el desarrollo desde el origen. Mientras en muchas regiones europeas —y también en zonas agrícolas de España— los episodios de sequía temprana se repiten cada vez con más frecuencia, tecnologías como esta empiezan a cobrar sentido real. No se trata solo de mejorar rendimientos, hay una cuestión de resiliencia agrícola en juego. La propuesta desarrollada por los institutos Fraunhofer introduce un concepto interesante: una recubrimiento multifuncional biodegradable que envuelve la semilla y responde a dos necesidades críticas al mismo tiempo. Por un lado, incorpora una función de soporte hídrico, capaz de almacenar agua y liberarla progresivamente. Esto cambia las reglas del juego en escenarios donde las lluvias son irregulares. La semilla deja de depender completamente del entorno inmediato y gana margen de supervivencia. Por otro, integra una membrana protectora selectiva que reduce el impacto de herbicidas. Este punto es clave. En agricultura intensiva, los herbicidas forman parte del sistema productivo, pero su efecto colateral sobre plántulas jóvenes suele pasar desapercibido. Aquí la innovación está en el equilibrio: proteger sin bloquear el crecimiento. Sin interferencias. Sin efectos secundarios visibles. El uso de materiales como el carbón activado, junto con biopolímeros naturales, permite esa protección selectiva. Es una especie de filtro inteligente en miniatura. El proceso de encapsulación no es único. Se adapta al tipo de semilla y a su tamaño. Esto es importante porque la agricultura no trabaja con un estándar universal. Se emplean distintas técnicas industriales:

Lecho fluidizado → control preciso de capas, ideal para semillas sensibles.

Recubrimiento en tambor → escalabilidad y producción masiva.

Método húmedo químico → adecuado para semillas pequeñas.

Esta flexibilidad apunta directamente a una posible adopción real en el sector agrícola. No es un prototipo de laboratorio difícil de escalar. Está pensado para producción. Uno de los aspectos más interesantes es la eliminación de materiales sintéticos tradicionales. Muchos recubrimientos actuales contienen compuestos que terminan convirtiéndose en microplásticos en el suelo, acumulándose con el tiempo y afectando tanto a la biodiversidad como a la calidad del terreno. En este caso, el enfoque se basa en polisacáridos, proteínas y materiales inorgánicos porosos. Todo con capacidad de degradación controlada. Se descomponen, desaparecen, no dejan rastro problemático. Esto conecta con una tendencia clara en Europa: la presión regulatoria sobre los microplásticos agrícolas está aumentando. La Comisión Europea lleva años avanzando en restricciones progresivas, y soluciones como esta encajan perfectamente en ese marco. Las pruebas realizadas, tanto en invernadero como en condiciones reales, ofrecen datos interesantes. En semillas como el diente de león ruso o la remolacha azucarera, se observó un incremento de hasta un 58 % en la tasa de germinación.

No es solo una mejora puntual. Implica:

Menor necesidad de resiembra.

Mayor homogeneidad en el cultivo.

Reducción de pérdidas iniciales.

Además, se evaluaron aspectos clave como el almacenamiento de semillas recubiertas y su compatibilidad con maquinaria agrícola convencional. Detalles prácticos, de los que determinan si una innovación llega al campo o se queda en un paper.

También se ha desarrollado una plataforma específica para analizar la ecotoxicidad y biodegradabilidad de los materiales. No se ha dejado al azar. Se ha medido el impacto en organismos del suelo y del agua. Esto marca una diferencia importante frente a muchas soluciones que solo se evalúan desde el rendimiento.

Fuente: Ecoinventos

About The Author