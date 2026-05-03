3 de mayo de 2026

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Homenaje al Papa Francisco: el club Avellaneda inauguró un mural

50 minutos atrás Fm Alpha

Pasado el mediodía de este domingo en la sede de calle Las Heras 221 el club Avellaneda presentó un mural con la figura del pontífice argentino al cumplirse un año de su fallecimiento. La imagen, cuya autoría corresponde al artista local Fermín «Chino» Farías, está ubicada en una de las paredes que pertenece a la canchita de fútbol donde los chicos de la Escuelita practican dicha actividad los días martes y jueves. La obra fue bendecida por el Padre Eduardo Campion, cura párroco local.

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