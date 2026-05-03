3 de mayo de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Finde largo: viajaron más de un millón de personas pero con estadías cortas y gastos ajustados

2 minutos atrás Fm Alpha

El último fin de semana largo dejó una postal conocida en el turismo argentino: mucha gente en la ruta, escapadas cortas y un gasto medido al milímetro. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, se movilizaron 1.066.464 personas en todo el país, con un impacto económico de $235.008 millones. Ahora bien, detrás del número hay un matiz clave. No solo hubo una caída interanual del 8% en la cantidad de turistas, sino también un ajuste en el consumo. El gasto promedio diario por persona fue de $110.181, lo que representa una baja real del 1,6%. El cambio también se sintió en el tiempo de estadía. La media fue de apenas dos noches, un 25,9% menos que el año pasado. Es decir, escapadas más cortas, decisiones de último momento y menos margen para “estirarse” con actividades. El patrón se repite: viajes más austeros y enfocados en lo esencial. De hecho, el consumo se concentró principalmente en alimentos, bebidas y gastos básicos, dejando en segundo plano las salidas recreativas y las compras. En lo que va del año, ya se registraron cuatro fines de semana largos con 7.940.720 turistas movilizados y un gasto total de $2.282.083 millones. En comparación con el mismo período de 2025, la cantidad de viajeros creció un 8,1%.

Fuente: La Brújula 24

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

Resultados de la competencia ciclística de ayer sabado

14 horas atrás Fm Alpha

Vecino busca que se reconozca a aquellos que arriesgaron todo en la inundación del 80

23 horas atrás Fm Alpha

Los 114 años de Atlético Las Flores el primer campeón de la historia del fútbol florense

2 días atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

Finde largo: viajaron más de un millón de personas pero con estadías cortas y gastos ajustados

2 minutos atrás Fm Alpha

Homenaje al Papa Francisco: el club Avellaneda inauguró un mural

43 minutos atrás Fm Alpha

Resultados de la competencia ciclística de ayer sabado

14 horas atrás Fm Alpha

Vecino busca que se reconozca a aquellos que arriesgaron todo en la inundación del 80

23 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.