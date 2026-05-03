Finde largo: viajaron más de un millón de personas pero con estadías cortas y gastos ajustados

El último fin de semana largo dejó una postal conocida en el turismo argentino: mucha gente en la ruta, escapadas cortas y un gasto medido al milímetro. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, se movilizaron 1.066.464 personas en todo el país, con un impacto económico de $235.008 millones. Ahora bien, detrás del número hay un matiz clave. No solo hubo una caída interanual del 8% en la cantidad de turistas, sino también un ajuste en el consumo. El gasto promedio diario por persona fue de $110.181, lo que representa una baja real del 1,6%. El cambio también se sintió en el tiempo de estadía. La media fue de apenas dos noches, un 25,9% menos que el año pasado. Es decir, escapadas más cortas, decisiones de último momento y menos margen para “estirarse” con actividades. El patrón se repite: viajes más austeros y enfocados en lo esencial. De hecho, el consumo se concentró principalmente en alimentos, bebidas y gastos básicos, dejando en segundo plano las salidas recreativas y las compras. En lo que va del año, ya se registraron cuatro fines de semana largos con 7.940.720 turistas movilizados y un gasto total de $2.282.083 millones. En comparación con el mismo período de 2025, la cantidad de viajeros creció un 8,1%.

Fuente: La Brújula 24

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