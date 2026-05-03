Resultados de la competencia ciclistica de ayer sabado

Peña debutantes y damas:

1° Gustavo Montenegro ( Las Flores)

2°Adrian Gopar(Las Flores)

3°Elio fresco (Las Flores)

4° Carlos Roldán (Azul)

5°Federico Menoyo(Las Flores)

Damas:

1°Daniela Pardo(Las Flores)

Categoría Mayores y Menores

1° Jhony Ostrit (Las Flores)

2° Alan Bossi (Las Flores)

3°Lucas Lamela(Las Flores)

4°Daniel Caputo(Las Flores)

5°Juan Barrera(Las Flores)

6°Facundo Pereyra (Las Flores)

7°Marcelo Crucce(Las Flores)

Categoría D,C y B

1° Enrique Raineri(Gral Belgrano)

2°Emilio Espinela(Olavarría)

3° Diego Navas(Las Flores)

4° José Aguirre (Cachari)

5°jose Tiveri(25 de Mayo)

Máster C

1° José Tiveri(25 de Mayo)

2°Ariel Montero(Lobos)

3°Hugo De Benedetto(Las Flores)

Máster E

1° Chalo Posse (Olavarría)

Máster A y libre

1°juan Gragiarena

(Chascomús)

2° Alexis Mansur(Castelli)

3°Jhonatan Ludueña (Dolores)

4°Adrian Castro(Olavarría)

5°Emilio De Arce(Maipú)

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