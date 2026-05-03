3 de mayo de 2026

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Resultados de la competencia ciclistica de ayer sabado

31 segundos atrás Fm Alpha

Peña debutantes y damas:

1° Gustavo Montenegro ( Las Flores)
2°Adrian Gopar(Las Flores)
3°Elio fresco (Las Flores)
4° Carlos Roldán (Azul)
5°Federico Menoyo(Las Flores)

Damas:

1°Daniela Pardo(Las Flores)

Categoría Mayores y Menores

1° Jhony Ostrit (Las Flores)
2° Alan Bossi (Las Flores)
3°Lucas Lamela(Las Flores)
4°Daniel Caputo(Las Flores)
5°Juan Barrera(Las Flores)
6°Facundo Pereyra (Las Flores)
7°Marcelo Crucce(Las Flores)

Categoría D,C y B

1° Enrique Raineri(Gral Belgrano)
2°Emilio Espinela(Olavarría)
3° Diego Navas(Las Flores)
4° José Aguirre (Cachari)
5°jose Tiveri(25 de Mayo)

Máster C

1° José Tiveri(25 de Mayo)
2°Ariel Montero(Lobos)
3°Hugo De Benedetto(Las Flores)

Máster E

1° Chalo Posse (Olavarría)

Máster A y libre

1°juan Gragiarena
(Chascomús)
2° Alexis Mansur(Castelli)
3°Jhonatan Ludueña (Dolores)
4°Adrian Castro(Olavarría)
5°Emilio De Arce(Maipú)

 

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