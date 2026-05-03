Resultados de la competencia ciclistica de ayer sabado
Peña debutantes y damas:
1° Gustavo Montenegro ( Las Flores)
2°Adrian Gopar(Las Flores)
3°Elio fresco (Las Flores)
4° Carlos Roldán (Azul)
5°Federico Menoyo(Las Flores)
Damas:
1°Daniela Pardo(Las Flores)
Categoría Mayores y Menores
1° Jhony Ostrit (Las Flores)
2° Alan Bossi (Las Flores)
3°Lucas Lamela(Las Flores)
4°Daniel Caputo(Las Flores)
5°Juan Barrera(Las Flores)
6°Facundo Pereyra (Las Flores)
7°Marcelo Crucce(Las Flores)
Categoría D,C y B
1° Enrique Raineri(Gral Belgrano)
2°Emilio Espinela(Olavarría)
3° Diego Navas(Las Flores)
4° José Aguirre (Cachari)
5°jose Tiveri(25 de Mayo)
Máster C
1° José Tiveri(25 de Mayo)
2°Ariel Montero(Lobos)
3°Hugo De Benedetto(Las Flores)
Máster E
1° Chalo Posse (Olavarría)
Máster A y libre
1°juan Gragiarena
(Chascomús)
2° Alexis Mansur(Castelli)
3°Jhonatan Ludueña (Dolores)
4°Adrian Castro(Olavarría)
5°Emilio De Arce(Maipú)