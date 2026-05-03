Juventud Unida: 105 años de un sueño color albirrojo

Juventud Unida arribó ayer viernes a un nuevo aniversario institucional envuelto en su pasado y sus proyecciones futuras. De aquel mote de “Los Millonarios” de su nacimiento, al albirrojo o «La Juve» de la actualidad. Club fundador de la Liga de Fútbol de Las Flores con sede en calle Harosteguy e histórico estadio de la calle 25 de Mayo y Azul.

(Por Flavio Iacomini)

Día de festejo conmemorativo y de recuerdo también para los que ya no están pero que fueron pioneros de uno de los clubes más importantes de Las Flores.

Juventud Unida, forma parte del entramado de nuestras raíces como pueblo. Un club con una sede social en pleno centro de la ciudad, donde funcionó un cine en el pasado, lugar también de bailes populares, de aquella cancha de básquet de la década de 1950, con escenario de sala teatral y un montón de historias por detrás.

Con un presente donde el fútbol sigue ocupando un espacio en su vida institucional, los albirrojos se destacan por el funcionamiento de la Escuela Gambetita, la de mayor matricula de la ciudad

Siempre ha sido también el albirrojo un gran animador de los campeonatos oficiales, donde actualmente es el último subcampeón del fútbol oficial florense.

La entidad, presidida por Sebastián Pereyra, se caracteriza por tener una comisión directiva que trabaja mucho por el desarrollo del club.

¡Feliz cumpleaños Juventud Unida!. A seguir honrando a sus antepasados forjadores y a la vida deportiva e institucional del club de camiseta roja y blanca.

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