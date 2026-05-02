2 de mayo de 2026

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Fiestas Patronales en Rosas este domingo en Rosas

10 horas atrás Fm Alpha

El Grupo Animador perteneciente a la Capilla «Nuestra Señora de Luján» de Rosas anunció la realización de las Fiestas Patronales que se llevarán a cabo el próximo domingo 3 de Mayo en el mencionado paraje rural. A las 14:30hs. se realizará la tradicional procesión por las calles de la localidad mientras que a las 15hs. se celebrará la Santa Misa. Se contará con servicio de cantina, parrilla, tortas y pastelitos. Vale acotar que habrá una peregrinación a pie a las 7:30hs. desde nuestro templo parroquial.

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