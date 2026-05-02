Comunicado Futurtel – Servicio de Telefonía
Debido a un corte en el enlace de Movistar (ex Telefónica), ajeno a nuestra cooperativa, el servicio de telefonía se encuentra afectado.
🔴 Afectaciones:
No es posible realizar ni recibir llamadas de/a números que comiencen con 45xxxx, celulares o larga distancia.
✅ Las llamadas entre usuarios de Futurtel funcionan con normalidad.
Nuestro equipo está gestionando la solución junto al proveedor y mantendremos informados a los usuarios.
Agradecemos la comprensión y paciencia mientras se normaliza el servicio.
Cooperativa de Electricidad de Las Flores – Futurtel
Tu cooperativa, nuestro compromiso.