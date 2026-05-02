Comunicado Futurtel – Servicio de Telefonía

Debido a un corte en el enlace de Movistar (ex Telefónica), ajeno a nuestra cooperativa, el servicio de telefonía se encuentra afectado.

🔴 Afectaciones:

No es posible realizar ni recibir llamadas de/a números que comiencen con 45xxxx, celulares o larga distancia.

✅ Las llamadas entre usuarios de Futurtel funcionan con normalidad.

Nuestro equipo está gestionando la solución junto al proveedor y mantendremos informados a los usuarios.

Agradecemos la comprensión y paciencia mientras se normaliza el servicio.

Cooperativa de Electricidad de Las Flores – Futurtel

Tu cooperativa, nuestro compromiso.

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