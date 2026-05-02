Crudo relato sobre hechos en Malvinas: “Mi padre volaba enfermo de cáncer y aun así lo dio todo…”

Tte. Navegador Marcelo Siri padre.

En un día muy especial para la fuerza aérea argentina, ya que el 1° de mayo de 1982 fue el bautismo de fuego. Esta mañana en “El Periodístico” que conduce Ernesto “chino” Varela, dialogó con tres miembros de la fuerza aérea argentina. La entrevista estuvo centralizada en la figura del Comodoro (R) Veterano de la Guerra de Malvinas, Roberto Eliazar Rivollier, Aviador Militar de Combate, con especialidad como piloto de bombardero en aviones Canberra en 1982, destinado en el Grupo II de Bombardeo de la Segunda Brigada Aérea, con asiento en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Rivollier contó diversas anécdotas y hechos de situaciones que salieron bien, y otras que fueron improvisadas, donde la creatividad argentina estuvo en su máximo esplendor, enfatizando la heroica participación con 11 vuelos registrados del Primer Teniente veterano de guerra de Malvinas, Marcelo Adolfo Siri, Navegador Militar e Instructor de Vuelo en aeronaves Canberra Mk-62/64, que a pesar de su enfermedad terminal quiso participar en la guerra hasta que su cuerpo dijo basta, de hecho su hijo Marcelo Siri, actualmente profesor de la escuela de suboficiales de fuerza aérea de Córdoba participó de la entrevista, y sobre este tema contó duros detalles por la sobrehumana entrega de su padre hacia la patria, sus camaradas me contaron que en su última salida lo bajaron a mi papa del avión porque no podía moverse del dolor, mi padre volaba enfermo de cáncer y aun así lo dio todo …”. Por su lado, y en estudios, el Comodoro (R) Gonzalo Calderón acompaño al conductor con diversas preguntas técnicas de lo vivido en el archipiélago.

Invitamos a escuchar el audio completo de la entrevista a los protagonistas.

Profesor Marcelo Siri hijo del Teniente navegador en Malvinas con su hija.

Nietos del Tte. Marcelo Siri en el Canberra restaurado

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