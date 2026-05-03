Fútbol de inferiores: se juega este sábado la sexta fecha

(ver cronograma de partidos) Desde las 10hs. se jugará este sábado la sexta fecha de la fase inicial de las divisiones inferiores del fútbol local (Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Reserva) en diferentes escenarios. En el estadio del CEF Nro. 6 jugarán Barrio Traut-Juventud Unida. En el predio «Héctor Cuburú» de Avda. Independencia, El Taladro recibirá la visita de El Hollín. Finalmente, en el estadio «27 de abril», Ferro será local ante Juventud Deportiva. Libre estará Atlético Las Flores. Se recuerda que el valor de la entrada es de 5 mil pesos.

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