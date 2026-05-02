Los 114 años de Atlético Las Flores el primer campeón de la historia del fútbol florense

Los “rojinegros”, hoy 1° de Mayo de 2026, cumplen un nuevo aniversario. La entidad que preside Julio Retamal, ha sido club fundador de la Liga de Fútbol de las Flores. El ex futbolista profesional Cesar “Mingo” Angelello es uno de los máximos exponentes de su historia.

Por Flavio Iacomini

Si bien Atlético Las Flores, desde su fundación aquel 1 de Mayo de 1912, se caracterizó por el ser un club social y deportivo, el futbol siempre ocupó un rol central en la vida de esta institución identificada por los colores rojo y negro.

Un club que nació como campeón de la Liga de Futbol de Las Flores, cuando en 1935, en su cancha (actual Plaza España) le ganara la final al Club Juventud Deportiva de General Belgrano, equipo que no se presentó a la revancha.

Ganador por varias veces del campeonato oficial de primera división de la Liga de Futbol de Las Flores, el rojinegro en su nacimiento como entidad en los primeros años del nuevo siglo, tuvo otras locaciones donde funcionó su sede.

Una de las recordadas fue cuando en los albores de su apogeo deportivo e institucional ocupó el espacio de la Dante Alighieri en la calle 25 de Mayo.

Allí, a través de un acuerdo con los descendientes italianos de la época, tuvo su cantina y su cancha de Básquet hasta que finalmente pudo comprar su sede de Rivadavia para luego refaccionarla en la década del 80 y construir finalmente su lugar del presente.

Entre los nombres con un pasado glorioso en el club, se destaca la figura de Cesar Domingo Angelello.

El “Mingo” desde pibe jugó en las inferiores de Atlético, donde debutó a los 14 años en primera división para después pasar a Estudiantes de la Plata, equipo en el que debutó de manera profesional el 2 de Mayo de 1987.

Presidido actualmente por el “Negro” Julio Retamal, la entidad de avenida Rivadavia, hoy en su primera división se encuentra bajo la conducción del D.T Gastón Aparicio y amparado en su historia, el equipo rojinegro es sin dudas uno de los grandes animadores del torneo oficial Apertura de la Liga de Futbol de Las Flores.

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