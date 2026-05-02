2 de mayo de 2026

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Continúa este sábado la colecta de abrigos del CUF

11 horas atrás Fm Alpha

(ver flyer) El Centro Universitario Florense informa a la comunidad que este sábado 2 de mayo seguirá con la campaña denominada «Colecta de Abrigos» en su sede local ubicada en Hipólito Irigoyen y Belgrano. Se recibirán frazadas, acolchados, camperas de abrigo, buzos, bufandas, guantes, etc. destinado a personas que lo necesiten. Las donaciones podrán hacerse de 17 a 19hs. Para los florenses residentes en La Plata pueden comunicarse al 2244-510270. Por otro lado, se realizará un sorteo el próximo 31 de mayo para quienes colaboran con la institución y al mismo tiempo continúa la campaña de socios 2026.

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