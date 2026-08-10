Javier Cabrera de UATRE: “Acompañemos con esa producción récord al trabajador rural, basta de salarios de miseria…”

En “El Periodístico” del día de la fecha, conversamos con el Secretario de Uatre Las Flores y a cargo de la coordinación de la Pcia. de Buenos Aires Javier Cabrera.

“En estos tiempos UATRE viene peleando con una situación de lo que es la empresa Tres Arroyos en Monte, donde los trabajadores la están pasando muy mal con el pago de salarios en cuotas…La empresa exportaba donde luego de la gripe aviar se complicó y hoy le cuesta poder remontar y ser lo que antes era. Hoy cabe aclarar que ni los animales tienen para comer, entonces menos para pagar los sueldos, hay lugares como los peladeros que han estado cerrado y tanto en Monte, Brandsen, Cañuelas, Entre Riós, es una empresa muy grande que abarca a lo largo y ancho del país, la están pasando mal…Lamentablemente hay desalojos, gente que no puede pagar los servicios como luz y gas, cuando pasan estas cosas el que más la sufre es el obrero…” remarcaba.

Sobre si UATRE poses contactos con SENASA para observar los tiempos de la limitación que provoca la enfermedad, dijo: “Los contactos más grandes la tienen nuestro secretario general, donde todas las conexiones para que la empresa siga adelante lo tienen, hay que activar las audiencias, el gobierno dice que está todo en crecimiento y cada día más empresas que cierran y no reciben un sogazo para que puedan recuperarse…”

Por otro lado y ante la crisis institucional que tuvo el gremio, dijo: “UATRE dentro de todo se ha normalizado de una interna, hoy el secretario general José Voytenco tiene el apoyo de la conducción, hoy el gremio está más fuerte que nunca, lamentablemente sí hoy está intervenida la obra social generada por el gobierno actual, la situación prestacional no se ve reflejada, hay trabajadores rurales que fallecieron por la no atención recibida y el abandono que se hizo de la mano de este gobierno…” Consultado sobre si Ansaloni continuaba poniendo palos en la rueda, dijo: “Pablo Ansaloni es una persona que salió de nuestra organización con la bandera de ser trabajador rural y termina levantando la mano cuando se trató la reforma laboral, no le preocupo la situación de los trabajadores… Hoy aparece un gremio paralelo que mete la mano al trabajador rural, Ansaloni opera contra UATRE, cuando fue la intervención metió algunos de su gente, después cuando se retomó el control volvimos a tomar la gente que realmente trabaja…en Palermo hicimos eco de una reunión de trabajadores, muchos trabajadores autoconvocados se manifestaron por la situación, en la Expo se muestra la cabaña, la producción, cosecha record, Pino se cansa de hablar bien del sector, pero se olvida de la situación del trabajador rural. Estar en el campo no es fácil, un sueldo de un millón y pico de pesos no alcanza, acompañemos con esa producción récord al trabajador, hoy no hay más paritarias, sólo se pactan acuerdos como ese del 14% que no alcanza, modernización laboral sin aumento de sueldo es esclavitud…” Sobre las inspecciones de rutina, dijo: “seguimos haciendo tanto en Las Flores como en Gral. Alvear. Si esto no mejora, me refiero a la situación salarial, se va a ir agravando. Queremos salarios dignos y no salarios de hambre. Hoy estamos tratando de tener un diálogo con este interventor donde las inquietudes sobre el tema salud sigue siendo prioridad…” Remarcaba.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A JAVIER CABRERA

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