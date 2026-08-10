Padre Eduardo, sobre la famosa imagen de la Virgen: «A los que creen les diría que recen un Ave María»

En el marco de la celebración de San Cayetano, la 91.5 consultó a nuestro cura párroco sobre varios temas de actualidad como la fe incuestionable en la figura del patrono del pan y del trabajo, la visita del Papa León XIV a la Argentina en noviembre próximo y la famosa foto tomada días pasados por una vecina florense que se viralizó de gran forma en las redes sociales donde se observa una silueta que se asemeja a la Virgen María. «Ví la imagen y también me sorprendí. Yo les diría a los que son creyentes y a quienes no lo son que si la foto les sirve y les provoca alguna reacción hacia nuestra Madre que bien podrían rezar una oración. Eso ayuda a fortalecer la fe», comentó el padre Eduardo. Sobre la visita del Papa a nuestro país, el sacerdote dijo que «por supuesto que me emocionó la noticia. Va a ser un momento muy importante para los católicos y debemos recibirlo con mucho cariño».

About The Author