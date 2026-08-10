BM – lunes 10 de agosto

ESTE DOMINGO 16 DE AGOSTO CELEBRAMOS EL “DÍA DE LA NIÑEZ” EN EL TEATRO ESPAÑOL Este domingo 16, la sala del Teatro Español de nuestra ciudad será anfitriona de la celebración por el Día de la Niñez con una propuesta para toda la familia. El festejo será con entrada gratuita y los boletos ya pueden retirarse en el Teatro Español (un adulto cada dos niños o más) hasta agotar la capacidad de 500 personas. El espectáculo infantil, organizado por la Secretaría de Educación y Cultura y la Secretaría de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Promoción Comunitaria, se llevará a cabo a partir de las 18 horas con el Show de teatro y circo “Bola, dame bola” de Mr. Klo y posteriormente el Show “Somos canción” de los Gingos. Además, habrá torta y chocolatada para compartir.

AJEDREZ: VICTORIA DE TOMÁS ESPÍNDOLA EN LA SEXTA ETAPA DEL GRAN PRIX BONAERENSE La Secretaría de Deportes felicita a Tomás Espíndola por adjudicarse la sexta fecha del Gran Prix de Ajedrez del Centro de la Provincia de Buenos Aires, exclusiva para la categoría Sub 15, que se llevó a cabo el domingo 9 de agosto en el Centro Educativo Complementario N° 801 de Saladillo. Intervinieron 160 jugadores de más de 15 delegaciones, donde los demás integrantes de la Escuela Municipal de Ajedrez, a cargo del profesor Mario Orlando, lograron las siguientes posiciones: en Sub 8, Liam Nuin resultó sexto, mientras que en Sub 10: Elson Calzada y Lorenzo Rodríguez clasificaron 8° y 12°, respectivamente, y en Sub 12 Lucas Lerra ocupó el décimo puesto. Asimismo, en Sub 15: 27°) Mariano Ribas, 28°) Tomás Aguirre y 31°) Delfina Maciel Galmes. En Libres: 15°) Julio Cazeaux, 37°) Emilio Cerbino, 42°) Néstor Orlando (mejor Mayor de 50 años) y 44°) Ana Laura Orlando. La próxima competencia será el 13 de septiembre en La Madrid.

EL ÁREA DE CUIDADO ANIMAL PARTICIPÓ DE UNA IMPORTANTE JORNADA DE MUNICIPIOS El Área de Cuidado Animal de la Municipalidad participó de la 2da. Jornada de Municipios 2026 que se realizó en el marco del proyecto de Manejo de Poblaciones Caninas y Felinas. Los integrantes del equipo compartieron el encuentro con representantes de distintos municipios bonaerenses. El encuentro se llevó a cabo en la UNICEN, en la ciudad de Tandil, donde se compartieron experiencias, se intercambiaron conocimientos y las distintas realidades y estrategias que se implementan en materia de manejo responsable de las poblaciones caninas y felinas públicas. También se contó con la presencia de profesionales de Protenencia, quienes aportaron sus conocimientos y experiencias, enriqueciendo este espacio de capacitación e intercambio. Desde Cuidado Animal se agradece especialmente a los organizadores por la convocatoria y la invitación a participar una vez mas de esta jornada, que permite seguir aprendiendo, fortaleciendo vínculos con otros municipios y construyendo herramientas para mejorar el trabajo diario del área.

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