Las cooperativas defendemos nuestra autonomía y diálogo institucional

Desde la Cooperativa de Electricidad de Las Flores y su área de telecomunicaciones Futurtel, adherimos al pronunciamiento de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos Ltda. (FACE), en respaldo a la Cooperativa CALF de Neuquén. Reafirmamos que las cooperativas pertenecen a sus asociados y son gestionadas democráticamente con el compromiso de brindar servicios públicos eficientes, sostenibles y de calidad a nuestras comunidades. Creemos en el diálogo, el respeto institucional y la cooperación como herramientas para construir soluciones y fortalecer al movimiento cooperativo. Porque las cooperativas nacimos para unir, servir y construir comunidad.

Tu Cooperativa, Nuestro Compromiso.

Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda.

About The Author