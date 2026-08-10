La Buena Noticia: la educación es el camino elegido por los rauchenses para combatir la crisis

Pueden ser las charlas técnicas organizadas por la Sociedad Rural de Rauch, que han traído a nuestra ciudad a prestigiosos disertantes que abordan diferentes aspectos del manejo del ganado, sanidad, pasturas, etc. O también pueden ser las organizadas por la Cámara Comercial, que convocan a experimentados capacitadores para ofrecer a comerciantes y emprendedores la posibilidad de conocer mejor cómo enfrentar los cambiantes desafíos que presenta hoy el mercado. Y también, sin duda, las jornadas organizadas por la Dirección de Educación del Municipio, en convenio con diversas Universidades (UNICEN, Lomas de Zamora o la UBA), que se convierten en carreras universitarias, diplomaturas, o incluso la Escuela de Educación Financiera que ya abarcó a trabajadores municipales, jóvenes de 16 a 18 años y ahora tiene un curso abierto para PYMES y Emprendedores junto a la UBA. También podemos circunscribir en este grupo a las capacitaciones en el marco del programa «Con la pelota aprendemos todos», que abarcan diferentes aspectos de la vida deportiva por parte de especialistas de nuestra ciudad. En todos los casos, sin excepciones, la concurrencia supera la mitad de la capacidad de los recintos previstos, ya sea el Auditorio de la Cámara Comercial, el Quincho o el Salón Mayor de la Sociedad Rural de Rauch. Esto es signo de que los rauchenses ven en la Educación la herramienta más sólida para combatir la crisis. En estos encuentros se plantean casos particulares, se comparten diferentes soluciones, y se incorporan herramientas técnicas para llevar de la mejor manera sus finanzas. En estos encuentros conviven y comparten experiencias pequeños, medianos y grandes productores, cabañeros, microemprendedores, comerciantes de breve o larga experiencia, empresarios. Es indistinto y es una suerte que la educación en todos los niveles en Rauch -y no se da en muchas ciudades- sea un lugar donde se acostumbra a la gente a compartir con distintos estratos sociales.

Fuente: ABC Hoy (Rauch)

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