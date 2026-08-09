Cuando la realidad te cambia las reglas de juego: Matías Moscoso presentó «Chanchos en la Ruta»

El evento se dio en el Club Avellaneda de la mano de la agrupación “Proyecto Infinito” capitaneado por el contador Pablo García Romero, que convocó a un centenar de oyentes mayormente con una inclinación política oficialista local, donde en primer lugar se encontraba el propio Alberto Gelené.

Sin bien Matías había adelantado algo en la entrevista dada dias pasados a FM ALPHA, el periodista y escritor se refirió a la forma actual de la comunicación, avasallado principalmente por las redes sociales, y lo efímero que se ha convertido la comunicación, donde sin dudas el cambio ha colaborado al desvanecimiento en lo mas caro que tiene un medio que es la credibilidad. Saturado, otro de los términos utilizado por el egresado de la Universidad Nacional de La Plata en comunicación social y referente del medio 0221.com.ar , donde también dio al pasar su critica al gobierno de Javier Milei sobre la agresividad en sus discursos. El evento se extendió con preguntas realizada por los asistentes, incluyendo un mini debate que enriqueció la reunión. El encuentro culminó alrededor de las 21 hs. Con una mesa dulce.

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