Policiales: detienen al presunto autor de robos en el Pago de Oro

El Comando Patrulla Rural Las Flores informó a este medio que en el día de ayer viernes personal y G.T.O. hizo efectiva en el km 188 de Ruta Nacional 3 una orden de detención del ciudadano Aníbal Gertner, emanada por Juzgado de Garantías Nro. 3 a cargo de Juan José Suarez la misma a solicitud y requerimiento de Ayudantía Fiscal Local a cargo del Dr. Pablo E. Iparraguirre y U.F.I. 9 cargo de la Dra. Laura Margaretic. La detención se produce a raíz de resultados de allanamientos en el marco de I.P.P. caratulada robo acaecido en paraje Pago de Oro fueron secuestrados elementos reconocidos por el denunciante de autos y en el mismo procedimiento se pudo recoger elementos que fueran denunciados en el marco de dos causas más los cuales habían sido cometidos en el mismo paraje estableciéndose autoría del detenido. El mismo se encuentra alojado en calabozos de la Estación Comunal Las Flores a la espera de cupo en unidad penal.

About The Author